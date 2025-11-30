Nashik Shocker: नाशिक जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की आत्महत्या, पत्नी पत्नी और दो बच्चे शामिल, घटना से पूरे गांव में फैला मातम

Four members of a family committed suicide (Photo- Pixabay)

Nashik News: नाशिक (Nashik) के देवला तहसील के फुले मालावाड़ी में एक परिवार के 4 सदस्यों ने आत्महत्या (Suicide) की. इस घटना के बाद गांव में खलबली मच गई है. मृतकों में पति पत्नी समेत उनकी 8 साल की बेटी और 2 साल का बेटा भी शामिल है. यह घटना तब सामने आई जब पड़ोसियों ने घर के अंदर चारों के मृतदेह (Dead Bodies) देखने के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही देवला पुलिस (Police) जब मौके पर पहुंची तो उन्हें पिता का शव लटका हुआ दिखाई दिया और पत्नी और दो बच्चे शव पर पड़े हुए दिखाई दिए. ये भी पढ़े:Nashik Shocker: नाशिक जिले में ग्रामपंचायत के कर्मचारी ने उठाया खौफनाक कदम, अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर की आत्महत्या, घटना से गांव में फैला मातम

मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं

पुलिस ने मामले में अकस्मात मृत्यु दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. परिवार ने इतना गंभीर कदम क्यों उठाया, यह अभी तक सामने नहीं आया है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस इस घटना के मोटिव (Motive) का पता लगाने की कोशिश कर रही है.गहन जांच के लिए फॉरेन्सिक टीम (Forensic Team) मौके पर पहुंची है. पुलिस ने घर के हालात, सामान की स्थिति और मृतकों के हालात का निरीक्षण किया है. पोस्टमार्टम और फॉरेन्सिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

घटना के बाद गांव में फैला मातम

एक ही परिवार के चार लोगों की मौत ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है. अचानक हुई इस घटना से गांव में शोक का माहौल है. लोग इस त्रासदी को लेकर सदमे में हैं और घटना के पीछे के कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं.

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525.