FASTag एनुअल पास से इन हाईवे और एक्सप्रेसवे पर मिलेगी टोल में छूट, यहां देखें पूरी लिस्ट

अगर आप हाईवे और एक्सप्रेसवे पर बहुत ज्यादा सफर करते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. सरकार ने एक नया 'एनुअल फास्टैग पास' शुरू किया है, जो 15 अगस्त से लागू हो गया है. चलिए जानते हैं कि यह क्या है और आपके कितने काम का है.

क्या है ये एनुअल फास्टैग पास?

यह एक तरह का सालाना पास है. इसे लेने के लिए आपको एक बार 3000 रुपये देने होंगे. इसके बाद आप एक साल तक या 200 ट्रिप तक (जो भी पहले पूरा हो जाए) बिना कोई अतिरिक्त टोल दिए चुनिंदा हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर कर सकते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो लंबी दूरी की यात्राएं अक्सर करते हैं.

सबसे जरूरी बात: यह हर जगह काम नहीं करेगा

अब यहाँ एक जरूरी बात है जो आपको जाननी चाहिए. यह पास देश के हर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर काम नहीं करेगा. सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं और सिर्फ चुनिंदा रास्तों पर ही इसकी सुविधा मिलेगी. इसलिए, पास खरीदने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि यह आपके रास्ते पर चलेगा या नहीं.

तो फिर यह पास कहां-कहां चलेगा?

यह एनुअल पास देश के कई बड़े और महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर मान्य है.

इन नेशनल हाईवे पर चलेगा पास:

NH 44: श्रीनगर से कन्याकुमारी

श्रीनगर से कन्याकुमारी NH 19: दिल्ली से कोलकाता

दिल्ली से कोलकाता NH 16: कोलकाता से पूर्वी तट

कोलकाता से पूर्वी तट NH 48: उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर

उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर NH 27: पोरबंदर से सिलचर

पोरबंदर से सिलचर NH 65: पुणे से मछलीपट्टनम

पुणे से मछलीपट्टनम NH 3: आगरा से मुंबई

आगरा से मुंबई NH 11: आगरा से बीकानेर

इन एक्सप्रेसवे पर भी मिलेगी सुविधा:

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे

मुंबई-नासिक एक्सप्रेसवे

मुंबई-सूरत एक्सप्रेसवे

मुंबई-रत्नागिरी एक्सप्रेसवे

चेन्नई-सलेम एक्सप्रेसवे

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे

अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे

कहां नहीं चलेगा यह पास?

यह पास स्टेट हाईवे (यानी राज्यों के अपने हाईवे) पर काम नहीं करेगा. इसके अलावा, ऐसे एक्सप्रेसवे जिन्हें कोई प्राइवेट कंपनी या किसी राज्य की अपनी एजेंसी चलाती है, वहां भी यह पास मान्य नहीं होगा.

इन रास्तों पर आपको पहले की तरह ही अपने सामान्य फास्टैग से या कैश देकर टोल चुकाना होगा.

क्या करें?

इसलिए, अगली बार जब आप किसी लंबी यात्रा पर निकलें, तो घर से निकलने से पहले यह जरूर पता कर लें कि आपके रास्ते में पड़ने वाले हाईवे या एक्सप्रेसवे पर यह एनुअल पास काम करेगा या नहीं. इससे आप रास्ते में होने वाली किसी भी परेशानी से बच जाएंगे और आपका सफर आरामदायक और तेज होगा.