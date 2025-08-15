FASTag Annual Pass 2025: फास्टैग का नया एनुअल पास लॉन्च, जानें नियम-फायदे और एक्टिवेट करने का आसान तरीका

(Photo : X)

FASTag Yearly Pass: आज 15 अगस्त, भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार ने हाईवे पर सफर करने वालों को एक शानदार तोहफा दिया है. अब आप सिर्फ एक बार पेमेंट करके साल भर तक टोल प्लाजा की लंबी लाइनों और बार-बार के रिचार्ज से छुटकारा पा सकते हैं. सरकार ने फास्टैग एनुअल पास (FASTag Annual Pass) लॉन्च कर दिया है.

यह पास खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अक्सर नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं. लेकिन इसे खरीदने से पहले आपके मन में कई सवाल होंगे. तो चलिए, आसान भाषा में आपके सभी सवालों के जवाब जानते हैं.

1. यह पास कितने का है और कब तक चलेगा?

इस सालाना पास को खरीदने के लिए आपको एक बार 3,000 रुपये देने होंगे. इसके बाद यह पास एक साल तक या 200 ट्रिप (आना-जाना मिलाकर) तक वैध रहेगा. इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाएगा, पास अपने आप डी-एक्टिवेट हो जाएगा.

2. क्या यह पास हर सड़क पर काम करेगा?

नहीं, यह एक जरूरी बात है. यह पास सिर्फ नेशनल हाईवे (NH) और नेशनल एक्सप्रेसवे (NE) पर ही काम करेगा. अगर आप किसी राज्य के हाईवे (State Highway), शहर के अंदर की टोल वाली सड़कों या किसी पार्किंग में जाते हैं, तो वहां आपके FASTag वॉलेट से ही पहले की तरह पैसे कटेंगे. इसलिए, अपने FASTag में थोड़ा बैलेंस जरूर रखें.

3. यह पास किन गाड़ियों के लिए है?

यह सालाना पास सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के लिए है. यानी, आपकी अपनी कार, जीप या वैन (जो कमर्शियल इस्तेमाल में न हो) पर ही यह सुविधा मिलेगी. टैक्सी, कैब, ट्रक या बस जैसी कमर्शियल गाड़ियों के लिए यह पास नहीं है.

4. इस पास को कहां से और कैसे खरीदें?

यह पास आप सिर्फ दो ही जगहों से खरीद सकते हैं:

NHAI की आधिकारिक वेबसाइट से.

राजमार्गयात्रा (Rajmargayatra) मोबाइल ऐप से.

किसी भी अनजान लिंक या दूसरी वेबसाइट से पास खरीदने की कोशिश न करें, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है.

खरीदने का तरीका बहुत आसान है:

राजमार्गयात्रा ऐप खोलें और "Annual Toll Pass" पर क्लिक करें. अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें. 3,000 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करें.

पेमेंट होते ही पास एक्टिवेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और लगभग 2 घंटे में यह आपके मौजूदा FASTag पर चालू हो जाएगा.

5. क्या इसके लिए नया FASTag लेना पड़ेगा?

बिल्कुल नहीं. यह सालाना पास आपके पुराने और मौजूदा FASTag पर ही एक्टिवेट किया जाएगा. बस यह सुनिश्चित कर लें कि आपका FASTag:

गाड़ी के शीशे पर सही से लगा हो.

ब्लैकलिस्ट न हो.

आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक हो (न कि सिर्फ चेसिस नंबर से).

6. क्या मैं यह पास किसी दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल कर सकता हूँ?

नहीं, यह पास पूरी तरह से नॉन-ट्रांसफरेबल है. यानी, यह सिर्फ उसी गाड़ी पर काम करेगा जिसके लिए इसे खरीदा गया है. अगर इसे किसी दूसरी गाड़ी पर इस्तेमाल करते हुए पाया गया, तो इसे तुरंत डी-एक्टिवेट कर दिया जाएगा.

7. एक 'ट्रिप' कैसे गिना जाएगा?

अगर आप किसी टोल प्लाजा को एक तरफ से पार करते हैं, तो उसे 1 ट्रिप माना जाएगा. अगर आप वहां से वापस भी आते हैं, तो उसे 2 ट्रिप गिना जाएगा.

माना जाएगा. अगर आप वहां से वापस भी आते हैं, तो उसे गिना जाएगा. जिन एक्सप्रेसवे पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर टोल कटता है, वहां एंट्री से लेकर एग्जिट तक के पूरे सफर को सिर्फ 1 ट्रिप ही माना जाएगा.

8. क्या पास खरीदने के लिए FASTag वॉलेट का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं?

नहीं, आपको 3,000 रुपये का भुगतान अलग से ऑनलाइन करना होगा. आपके FASTag वॉलेट में जो पैसा है, वह उन सड़कों पर टोल देने के काम आएगा जहां यह सालाना पास लागू नहीं होता.

संक्षेप में, यह पास उन लोगों के लिए एक बेहतरीन सुविधा है जो साल भर में कई बार लंबे सफर पर निकलते हैं. यह आपकी यात्रा को सस्ता और आसान बना सकता है. हालांकि, यह पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर है, इसे खरीदना किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं है.