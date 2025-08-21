FASTag यूजर्स ध्यान दें, एक चूक से बर्बाद हो जाएगा आपका 3000 रुपया! जानें जरूरी बातें

Fastag Annual Pass Guideline

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फास्टैग सालाना पास (FASTag Annual Pass) की शुरुआत की है. यह नई सुविधा 15 अगस्त से लागू हो चुकी है. अब ड्राइवरों को बार-बार फास्टैग रिचार्ज कराने की चिंता नहीं करनी होगी और न ही टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों में समय बर्बाद करना पड़ेगा. इस पास की मदद से यात्रा और भी आसान और सुविधाजनक हो जाएगी.

क्या है फास्टैग सालाना पास?

फास्टैग सालाना पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम है, जिसे गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है, और इसके जरिए टोल टैक्स अपने-आप कट जाता है. अब एनएचएआई ने इसका वार्षिक पास लॉन्च किया है, जिसे आप एक बार 3000 रुपये देकर खरीद सकते हैं. यह पास 1 साल या फिर 200 यात्राओं तक के लिए मान्य रहेगा. ध्यान देने वाली बात है, कि यह सुविधा सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के लिए ही उपलब्ध है.

रेगुलर फास्टैग और फास्टैग सालाना पास में क्या अंतर है?

रेगुलर फास्टैग (Regular FASTag) में आपको हर बार रिचार्ज करना पड़ता है, और यह केवल हाईवे (Highway) या एक्सप्रेसवे (Expressway) पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं, फास्टैग सालाना पास में एक बार भुगतान करने के बाद पूरे साल के लिए रिचार्ज की टेंशन खत्म हो जाती है. इसके साथ ही इसमें आपको 70% तक की बचत का फायदा भी मिल सकता है.

किन हालात में फास्टैग सालाना पास काम नहीं करेगा?

फास्टैग सालाना पास का इस्तेमाल करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है. सबसे पहले, टैग (Tag) को गाड़ी की विंडस्क्रीन पर सही तरीके से चिपकाना होगा. अगर टैग ढीला है, या हाथ में पकड़कर दिखाया गया है, तो यह ब्लैकलिस्ट (Blacklist) हो सकता है. यह पास तभी एक्टिव होगा जब टैग गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) से लिंक होगा, केवल वाहन पहचान संख्या (VIN) से लिंक होने पर यह काम नहीं करेगा. साथ ही, यह पास सिर्फ उसी गाड़ी के लिए मान्य है, जिस पर फास्टैग लगा है. अगर आप साल के बीच गाड़ी बेचने या नई गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह पास आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है.

कहां और कैसे मिलेगा फास्टैग सालाना पास?

आप यह पास आसानी से हाईवे यात्रा ऐप (Highway Yatra App) से ले सकते हैं, जो एंड्रॉइड (Android) और आईओएस (iOS) दोनों पर उपलब्ध है. इसके अलावा इसे आप एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की आधिकारिक वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं. पास लेने के लिए आपको अपनी गाड़ी और फास्टैग से जुड़ी डिटेल भरनी होगी और 3000 रुपये का पेमेंट करना होगा. पेमेंट करने के करीब 2 घंटे के अंदर आपका पास एक्टिवेट हो जाएगा और इसकी जानकारी आपको एसएमएस (SMS) के जरिए मिल जाएगी.

अगर आप अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं, और हर बार टोल देने से परेशान हैं, तो आपके लिए फास्टैग सालाना पास सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकता है.