FASTag Annual Pass Activation: सालभर के लिए फास्टैग टोल पास कैसे करें एक्टिवेट, जानें पूरी प्रक्रिया

FASTag Annual Pass Activation

FASTag Annual Pass Activation Guide: सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है. अब कार, जीप और वैन वाले सिर्फ 3,000 रुपये देकर सालाना फास्टैग पास (FASTag Annual Pass) ले सकते हैं. इस पास से आप पूरे साल या फिर 200 बार टोल पार कर सकते हैं. यह सुविधा एनएचएआई (NHAI) और सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) के सभी टोल प्लाज़ा पर मिलेगी.

क्या है फास्टैग सालाना पास?

फास्टैग सालाना पास सिर्फ निजी गाड़ियों जैसे कार, जीप और वैन के लिए है. इसकी कीमत 3,000 रुपये रखी गई है. यह पास 1 साल या 200 टोल ट्रिप तक मान्य रहेगा, यानी इनमें से जो भी पहले पूरा होगा. इस पास का इस्तेमाल आप सभी एनएचएआई और सड़क परिवहन मंत्रालय के टोल प्लाज़ा पर कर सकते हैं. जैसे ही 200 ट्रिप या 1 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपकी गाड़ी पर फिर से सामान्य फास्टैग चार्ज लगना शुरू हो जाएगा.

फास्टैग सालाना पास कैसे बनाएं?

सबसे पहले आप अपने मोबाइल में ‘राजमार्गयात्रा’ (Rajmargyatra) ऐप गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) या एप्पल ऐप स्टोर (Apple App Store) से डाउनलोड करें.

ऐप खोलकर होमपेज पर ‘Annual Pass’ पर क्लिक करें.

अब ‘Get Started’ पर जाएं.

अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें.

फिर पात्रता चेक करें और ‘Validate’ पर क्लिक करें.

इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, उसे दर्ज करें.

फिर 3,000 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट कर दें.

पेमेंट सफल होते ही आपका फास्टैग सालाना पास एक्टिव हो जाएगा.

क्यों है फायदेमंद?

अगर आप रोज़ाना हाईवे से सफर करते हैं, और हर बार लगभग 50 रुपये टोल टैक्स देते हैं, तो सालभर में आपका खर्च करीब 10,000 रुपये तक पहुँच जाता है. लेकिन सरकार के इस नए फास्टैग सालाना पास की मदद से आपको सिर्फ 3,000 रुपये ही देने होंगे. यानी आपकी जेब से सालभर में लगभग 7,000 रुपये की बचत होगी.

सरकार का मकसद

इस योजना से लोगों का हाईवे पर सफर पहले से आसान और तेज़ हो जाएगा. टोल प्लाज़ा पर गाड़ियों की लंबी लाइनें भी कम होंगी क्योंकि ज्यादा लोग फास्टैग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे. सरकार का मकसद है, कि यात्रा में समय और पैसे दोनों की बचत हो. कुल मिलाकर, यह नया फास्टैग सालाना पास रोज़ाना या अक्सर सफर करने वालों के लिए न सिर्फ सस्ता है, बल्कि बेहद सुविधाजनक भी साबित होगा.