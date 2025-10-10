School Assembly News Headlines Today, 11 October 2025: देश, विदेश और व्यापार जगत से जुड़ी लेटेस्ट सुर्खियां, पढ़ें 10 अक्टूबर के लिए स्कूल असेंबली हेडलाइंस

School Assembly News Headlines Today, 11 October 2025: प्रतिदिन समाचारों की सुर्खियां पढ़ने से छात्रों को राजनीति, विज्ञान, खेल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख घटनाओं से अवगत रहने में मदद मिलती है. यह दैनिक आदत न केवल उनके सामान्य ज्ञान को बढ़ाती है, बल्कि उनकी आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल को भी निखारती है. प्रमुख राष्ट्रीय विकास और वैश्विक घटनाओं के बारे में जानकारी रखने से छात्र दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और सार्थक चर्चाओं में भाग ले पाते हैं.

आज, 11 अक्टूबर को सुबह की स्कूल असेंबली के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, मनोरंजन और व्यावसायिक समाचारों की सुर्खियों पर एक नजर डालें, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं.

राष्ट्रीय समाचार (National News For School Assembly)

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल पर अपना फैसला सुरक्षित रखा.

सीबीआई सऊदी अरब से वांछित भगोड़े मनकंदथिल थेक्केठी को भारत वापस लाकर हिरासत में ले लिया.

हरियाणा के एडीजी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या की जांच के लिए छह सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है.

बिहार में 121 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज शुरू हुई

अंतरराष्ट्रीय समाचार (International News For School Assembly)

ट्रंप ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल से पूरी दुनिया को बंधक बनाना चाहता है.

व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप का 2025 का नोबेल पुरस्कार न जीत पाना दर्शाता है कि राजनीति शांति पर हावी हो रही है.

नोबेल शांति पुरस्कार जीतने पर मारिया मचाडो ने कहा, "यह जीत हर वेनेज़ुएला नागरिक की है."

यूक्रेनी उप-प्रधानमंत्री का कहना है कि रूसी हमले के कारण कीव में 20 लाख लोगों की पानी की आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित हुई है.

चीन ने अमेरिकी जहाजों पर अतिरिक्त बंदरगाह शुल्क लगाया; नई दरें 14 अक्टूबर से लागू होंगी.

खेल समाचार (Sports News For School Assembly)

शुभमन गिल ने पहली बार टेस्ट कप्तान के रूप में टॉस जीता और भारत के सातवें मैच में उन्हें एक विशेष अवसर मिला.

क्या मेसी अर्जेंटीना बनाम वेनेजुएला मैच में खेलेंगे? इंटर मियामी स्टार की मौजूदगी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है.

यशस्वी जायसवाल ने भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच में अपना सातवां टेस्ट शतक जड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया.

मनोरंजन समाचार (Entertainment News For School Assembly)

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ चल रही है; कुंद्रा ने कहा कि नोटबंदी से उन्हें काफी नुकसान हुआ है.

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर, दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड में लैंगिक भेदभाव और काम के दबाव का सच उजागर किया.

ज़ुबीन गर्ग की मौत के मामले में दो सुरक्षाकर्मी पुलिस हिरासत में हैं; अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

व्यापार समाचार (Business News For School Assembly)

सेंसेक्स 82,654 पर बंद हुआ, निफ्टी में 104 अंकों की बढ़त, फार्मा और बैंकिंग शेयरों में जोरदार उछाल.

छंटनी और पुनर्गठन के कारण TCS को दूसरी तिमाही में ₹1,135 करोड़ का नुकसान हुआ.

रोजाना समाचार सुनने से छात्रों का सामान्य ज्ञान, शब्दावली और बोलने का कौशल बेहतर होता है. नियमित रूप से समाचार पढ़ने से आत्मविश्वास और अनुशासन भी विकसित होता है. यह आदत छात्रों को ज़िम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने में मदद करती है, जो देश-विदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं से अपडेट रहते हैं.