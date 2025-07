क्या आपने SSC CHSL 2025 फॉर्म में गलती कर दी है? घबराएं नहीं, आज से दो दिन तक मिलेगा सुधार का मौका

Photo- @SSCorg_in/X

How to do SSC CHSL 2025 Correction: अगर आपने SSC CHSL 2025 का फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने CHSL परीक्षा 2025 के आवेदन फॉर्म में सुधार करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. पहले ये सुविधा 23 और 24 जुलाई को मिलनी थी, लेकिन अब 25 जुलाई से 26 जुलाई 2025 तक फॉर्म में सुधार किया जा सकेगा. SSC ने उम्मीदवारों को दो बार तक फॉर्म सुधारने की अनुमति दी है. लेकिन हर बार सुधार के लिए शुल्क तय किया गया है.

पहली बार सुधार करने पर ₹200 और दूसरी बार ₹500 शुल्क देना होगा. ये नियम सभी उम्मीदवारों पर एक समान लागू होगा, चाहे वो किसी भी श्रेणी या लिंग के हों.

क्या ऑनलाइन ही कर सकते हैं भुगतान?

हां, करेक्शन फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड से किया जाएगा. इसके लिए BHIM UPI, नेट बैंकिंग, Visa, Mastercard, Maestro या RuPay डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑफलाइन भुगतान की अनुमति नहीं दी गई है.

कैसे करें फॉर्म में सुधार? जानिए स्टेप बाय स्टेप तरीका

सबसे पहले ssc.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

अपने लॉगिन डिटेल्स डालकर अकाउंट में लॉगिन करें.

आवेदन फॉर्म पर क्लिक करें और उसमें की गई जानकारी जांचें.

जिन जगहों पर गलती है, उन्हें सही करें.

फीस का भुगतान करें और फिर फॉर्म सबमिट करें.

सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंट या PDF सेव कर लें.

क्या सुधार की आखिरी तारीख याद है आपको?

ध्यान रखें, फॉर्म में बदलाव करने की अंतिम तारीख 26 जुलाई 2025 है. इसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा. इसलिए अगर आपने कोई गलती की है, तो देरी मत करें. समय रहते सुधार कर लें वरना आवेदन रद्द हो सकता है.

क्या दोबारा सुधार करना जरूरी है?

अगर आपने पहली बार में सभी जानकारी सही भर दी है, तो दोबारा सुधार करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर पहली बार के बाद भी कुछ छूट गया है, तो दूसरी बार भी सुधार कर सकते हैं, लेकिन इस बार आपको ₹500 शुल्क देना होगा.