IND W vs SL W 1st T20I 2025 Scorecard: भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 1-0 से बनाई सीरीज़ में बढ़त, जेमिमा रोड्रिग्स ने खेली तुफानी पारी, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

भारत महिला बनाम श्रीलंका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का पहला मुकाबला 21 दिसंबर 2025(रविवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला गया. भारतीय महिला टीम ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए 8 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली. इस मुकाबले में भारत ने लक्ष्य को 32 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया. भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को 121 रन पर रोका, विशमी गुणरत्ने ने बचाई लाज, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने उतरी भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 20 ओवर में 6 विकेट पर 121 रन तक सीमित कर दिया. श्रीलंका की ओर से विश्मी गुणरत्ने ने सबसे ज्यादा 39 रन की पारी खेली, लेकिन उनकी धीमी पारी टीम को मजबूत स्कोर तक नहीं पहुंचा सकी. हर्षिता समरविक्रमा ने 21 रन और हसीनी परेरा ने 20 रन का योगदान दिया, जबकि कप्तान चमारी अथापथु 15 रन बनाकर आउट हो गईं.

भारतीय गेंदबाज़ों और फील्डर्स ने शानदार तालमेल दिखाया. दीप्ति शर्मा ने कसी हुई गेंदबाज़ी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर एक विकेट लिया. युवा तेज़ गेंदबाज़ क्रांति गौड़ ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला विकेट झटकते हुए कप्तान अथापथु को पवेलियन भेजा. नल्लापुरेड्डी चरणी को भी एक सफलता मिली, जबकि भारत ने तीन रन आउट कर श्रीलंका की पारी की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया.

122 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत संतुलित रही. स्मृति मंधाना ने 25 गेंदों में 25 रन बनाए और पारी को संभालते हुए टीम को मजबूत आधार दिया. इसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने एक छोर संभालते हुए शानदार बल्लेबाज़ी की और नाबाद 69 रन की मैच जिताऊ पारी खेली. जेमिमा ने 44 गेंदों में यह अर्धशतक जमाया और अपनी टाइमिंग व शॉट सिलेक्शन से श्रीलंकाई गेंदबाज़ों को पूरी तरह दबाव में रखा. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी संयमित अंदाज़ में बल्लेबाज़ी करते हुए 16 गेंदों में नाबाद 15 रन बनाए और जेमिमा के साथ मिलकर टीम को जीत तक पहुंचाया. भारत ने 14.4 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया.