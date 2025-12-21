Mumbai Shocker: मुंबई में काला जादू के नाम पर फ्रॉड, महिला के साथ 10 लाख रूपए की ठगी, जानें क्या है पूरा मामला?

Fraud committed in Mumbai in the name of black magic (Credit-Wikimedia Commons)

Mumbai News: महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजधानी मुंबई (Mumbai) में अंधविश्वास (Black Magic) के नाम पर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है. एक शातिर ठग ने महिला को परिवार पर काला जादू होने का डर दिखाकर करीब 10 लाख रुपये की सोने की ज्वेलरी (Gold Jewellery) हड़प ली.पुलिस के अनुसार आरोपी ने खुद को तंत्र-मंत्र जानने वाला बताकर महिला से संपर्क किया.

उसने दावा किया कि महिला के परिवार पर काला जादू (Black Magic) किया गया है और इसे दूर करने के लिए विशेष पूजा (Puja) करनी होगी. इसी बहाने वह अक्टूबर महीने में महिला के घर पहुंचा और पूजा के नाम पर पैसे भी लिए.

स्टील कंटेनर में ज्वेलरी रखने को कहा

अगली मुलाकात के दौरान आरोपी ने महिला से कहा कि वह अपनी सारी सोने की ज्वेलरी (Gold Jewellery) एक स्टील के कंटेनर (Steel Container) में रख दे. ठग ने भरोसा दिलाया कि ऐसा करने से परिवार की किस्मत बदल जाएगी. साथ ही चेतावनी दी कि जब तक वह खुद न बताए, तब तक कंटेनर खोलना मना है.

शादी के वक्त खुला ठगी का राज

परिवार में शादी (Wedding) की तैयारी के दौरान जब महिला ने कंटेनर खोला, तो उसके होश उड़ गए. कंटेनर पूरी तरह खाली था.इसके बाद महिला को समझ आया कि उसके साथ धोखाधड़ी (Fraud) हुई है.

पुलिस में दर्ज हुई एफआईआर

पीड़िता ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. आरोपी का नाम रामचंद्र सुतार बताया जा रहा है. मामले में विले पार्ले पुलिस स्टेशन (Vile Parle Police Station) में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच (Investigation) जारी है.