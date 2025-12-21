Vijay Hazare Trophy 2025-26 Full Schedule: विजय हजारे ट्रॉफी में इस बार तड़का लगाएंगे भारतीय दिग्गज, यहां देखें स्ट्रीमिंग, टाइम टेबल और वेन्यू के साथ टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Full Schedule: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 भारत की सबसे प्रतिष्ठित घरेलू वनडे क्रिकेट प्रतियोगिताओं में से एक है, जिसका क्रिकेट फैंस को हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है. बीसीसीआई द्वारा आयोजित यह 50 ओवर का टूर्नामेंट 24 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है. इस टूर्नामेंट को भविष्य के सितारों की नर्सरी माना जाता है, जहां से कई खिलाड़ी आईपीएल और भारतीय राष्ट्रीय टीम तक का सफर तय करते हैं. मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा जैसी मजबूत टीमों की वजह से इस सीज़न में भी जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे. अब फैंस जानना चाहते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का पुरा कर्यक्रम क्या है.
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आयोजन 24 दिसंबर 2025 से किया जाएगा. इस टूर्नामेंट में एलीट ग्रुप, प्लेट ग्रुप और नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे, जो देशभर के न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे. एक ही दिन में अलग-अलग शहरों में कई मुकाबले खेले जाएंगे, जिससे क्रिकेट प्रेमियों को भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा. सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से शुरू होंगे.
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का पूरा शेड्यूल
24 दिसंबर 2025
|मैच नंबर
|स्थान
|मुकाबला
|समय
|मैच 1
|अहमदाबाद
|पुडुचेरी vs तमिलनाडु
|सुबह 9:00
|मैच 2
|अहमदाबाद
|मध्य प्रदेश vs राजस्थान
|सुबह 9:00
|मैच 3
|मोटेरा
|झारखंड vs कर्नाटक
|सुबह 9:00
|मैच 4
|अहमदाबाद
|केरल vs त्रिपुरा
|सुबह 9:00
|मैच 5
|राजकोट
|चंडीगढ़ vs जम्मू-कश्मीर
|सुबह 9:00
|मैच 6
|राजकोट
|असम vs बड़ौदा
|सुबह 9:00
|मैच 7
|राजकोट
|हैदराबाद vs उत्तर प्रदेश
|सुबह 9:00
|मैच 8
|राजकोट
|बंगाल vs विदर्भ
|सुबह 9:00
|मैच 9
|जयपुर
|मुंबई vs सिक्किम
|सुबह 9:00
|मैच 10
|जयपुर
|हिमाचल प्रदेश vs उत्तराखंड
|सुबह 9:00
|मैच 11
|जयपुर
|छत्तीसगढ़ vs गोवा
|सुबह 9:00
|मैच 12
|जयपुर
|महाराष्ट्र vs पंजाब
|सुबह 9:00
|मैच 13
|अलूर
|ओडिशा vs सौराष्ट्र
|सुबह 9:00
|मैच 14
|अलूर
|हरियाणा vs रेलवे
|सुबह 9:00
|मैच 15
|बेंगलुरु
|आंध्र प्रदेश vs दिल्ली
|सुबह 9:00
|मैच 16
|अलूर
|गुजरात vs सर्विसेज
|सुबह 9:00
|मैच 17
|रांची
|अरुणाचल प्रदेश vs बिहार
|सुबह 9:00
|मैच 18
|रांची
|मणिपुर vs नागालैंड
|सुबह 9:00
|मैच 19
|रांची
|मेघालय vs मिजोरम
|सुबह 9:00
|मैच नंबर
|स्थान
|मुकाबला
|समय
|मैच 20
|अहमदाबाद
|मध्य प्रदेश vs तमिलनाडु
|सुबह 9:00
|मैच 21
|अहमदाबाद
|झारखंड vs राजस्थान
|सुबह 9:00
|मैच 22
|अहमदाबाद
|पुडुचेरी vs त्रिपुरा
|सुबह 9:00
|मैच 23
|मोटेरा
|कर्नाटक vs केरल
|सुबह 9:00
|मैच 24
|राजकोट
|असम vs जम्मू-कश्मीर
|सुबह 9:00
|मैच 25
|राजकोट
|बड़ौदा vs बंगाल
|सुबह 9:00
|मैच 26
|राजकोट
|हैदराबाद vs विदर्भ
|सुबह 9:00
|मैच 27
|राजकोट
|चंडीगढ़ vs उत्तर प्रदेश
|सुबह 9:00
|मैच 28
|जयपुर
|महाराष्ट्र vs सिक्किम
|सुबह 9:00
|मैच 29
|जयपुर
|गोवा vs हिमाचल प्रदेश
|सुबह 9:00
|मैच 30
|जयपुर
|मुंबई vs उत्तराखंड
|सुबह 9:00
|मैच 31
|जयपुर
|छत्तीसगढ़ vs पंजाब
|सुबह 9:00
|मैच 32
|अलूर
|हरियाणा vs सौराष्ट्र
|सुबह 9:00
|मैच 33
|अलूर
|आंध्र प्रदेश vs रेलवे
|सुबह 9:00
|मैच 34
|अलूर
|ओडिशा vs सर्विसेज
|सुबह 9:00
|मैच 35
|बेंगलुरु
|दिल्ली vs गुजरात
|सुबह 9:00
|मैच 36
|रांची
|बिहार vs मणिपुर
|सुबह 9:00
|मैच 37
|रांची
|मेघालय vs नागालैंड
|सुबह 9:00
|मैच 38
|रांची
|अरुणाचल प्रदेश vs मिजोरम
|सुबह 9:00
|मैच नंबर
|स्थान
|मुकाबला
|समय
|मैच 39
|अहमदाबाद
|कर्नाटक vs तमिलनाडु
|सुबह 9:00
|मैच 40
|अहमदाबाद
|राजस्थान vs त्रिपुरा
|सुबह 9:00
|मैच 41
|मोटेरा
|झारखंड vs पुडुचेरी
|सुबह 9:00
|मैच 42
|अहमदाबाद
|केरल vs मध्य प्रदेश
|सुबह 9:00
|मैच 43
|राजकोट
|जम्मू-कश्मीर vs विदर्भ
|सुबह 9:00
|मैच 44
|राजकोट
|बड़ौदा vs उत्तर प्रदेश
|सुबह 9:00
|मैच 45
|राजकोट
|असम vs हैदराबाद
|सुबह 9:00
|मैच 46
|राजकोट
|बंगाल vs चंडीगढ़
|सुबह 9:00
|मैच 47
|जयपुर
|गोवा vs सिक्किम
|सुबह 9:00
|मैच 48
|जयपुर
|हिमाचल प्रदेश vs महाराष्ट्र
|सुबह 9:00
|मैच 49
|जयपुर
|पंजाब vs उत्तराखंड
|सुबह 9:00
|मैच 50
|जयपुर
|छत्तीसगढ़ vs मुंबई
|सुबह 9:00
|मैच 51
|अलूर
|दिल्ली vs सौराष्ट्र
|सुबह 9:00
|मैच 52
|अलूर
|रेलवे vs सर्विसेज
|सुबह 9:00
|मैच 53
|अलूर
|आंध्र प्रदेश vs ओडिशा
|सुबह 9:00
|मैच 54
|बेंगलुरु
|गुजरात vs हरियाणा
|सुबह 9:00
|मैच 55
|रांची
|बिहार vs मेघालय
|सुबह 9:00
|मैच 56
|रांची
|अरुणाचल प्रदेश vs मणिपुर
|सुबह 9:00
|मैच 57
|रांची
|मिजोरम vs नागालैंड
|सुबह 9:00
|तारीख
|मुकाबला
|स्थान
|समय
|12 जनवरी 2026
|क्वार्टर फाइनल 1
|बेंगलुरु
|सुबह 9:00
|12 जनवरी 2026
|क्वार्टर फाइनल 2
|बेंगलुरु
|सुबह 9:00
|13 जनवरी 2026
|क्वार्टर फाइनल 3
|बेंगलुरु
|सुबह 9:00
|13 जनवरी 2026
|क्वार्टर फाइनल 4
|बेंगलुरु
|सुबह 9:00
|15 जनवरी 2026
|सेमीफाइनल 1
|बेंगलुरु
|सुबह 9:00
|16 जनवरी 2026
|सेमीफाइनल 2
|बेंगलुरु
|सुबह 9:00
|18 जनवरी 2026
|फाइनल
|बेंगलुरु
|सुबह 9:00
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कैसे देखें?
भारत में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का टीवी प्रसारण आधिकारिक ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. हालांकि, टूर्नामेंट में एक साथ कई मैच होने की वजह से सभी मुकाबलों का टीवी पर सीधा प्रसारण संभव नहीं होगा. आमतौर पर चयनित मुकाबले, खासकर नॉकआउट मैच, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले स्टार स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स चैनलों पर लाइव दिखाए जाएंगे. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध रहेगी. फैंस अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से मैच देख सकते हैं. टीवी की तुलना में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर ज्यादा मैच उपलब्ध होते हैं.