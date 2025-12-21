Navi Mumbai Airport: डोमेस्टिक के बाद नवी मुंबई एयरपोर्ट से 25 दिसंबर से शुरू होगी अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा, जानें रोज कितनी फ्लाइटें उड़ेंगी

इंडिगो/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

Navi Mumbai Airport: डोमेस्टिक के बाद, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) से पहली कमर्शियल अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट 25 दिसंबर को उड़ान भरेगी. एयरपोर्ट की तरफ से बताया कि शुरुआती चरण में एक दिन में कुल 23 फ्लाइट्स ऑपरेट की जाएंगी. एयरपोर्ट पहले महीने में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे सेवाएं देगा. इस दौरान प्रति घंटे अधिकतम 10 फ्लाइट्स का संचालन संभव होगा.

8 अक्टूबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया. इसके पहले, 30 सितंबर को विमानन सुरक्षा नियामक DGCA से एयरपोर्ट को लाइसेंस मिला था. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Airport: महाराष्ट्र को मिला एक और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, PM मोदी के हाथों नवी मुंबई एयरपोर्ट का हुआ उद्घाटन, 19,650 करोड़ की लागत से बना; VIDEO

एयरपोर्ट को कुल 5 चरणों में विकसित किया जा रहा है

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कुल 5 चरणों में विकसित किया जा रहा है। इसमें अडाणी ग्रुप की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि बाकी 26 प्रतिशत हिस्सा महाराष्ट्र सरकार के भूमि विकास प्राधिकरण (CIDCO) के पास है. यह एयरपोर्ट मुंबई महानगर क्षेत्र का दूसरा हवाई अड्डा होगा और इसका कोड 'NMI' है.