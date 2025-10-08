Navi Mumbai Airport: महाराष्ट्र को मिला एक और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, PM मोदी के हाथों नवी मुंबई एयरपोर्ट का हुआ उद्घाटन, 19,650 करोड़ की लागत से बना; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Navi Mumbai Airport: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज से दो दिवसीय दौरे पर मुंबई में हैं. अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने मुंबई से सटे नवी मुंबई में बने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया. इस एयरपोर्ट के शुरू होने से मुंबई एयरपोर्ट पर हवाई सेवा का दबाव कम होगा, जिससे देश-विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी.

विमानों की सेवा जल्द शुरू होगी

एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद, विमान सेवा सुरक्षा सहित अन्य तकनीकी जांच पूरी करने के बाद विमान सेवाएं दिसंबर महीने से शुरू हो जाएंगी. जिसके बाद इस एयरपोर्ट से देश विदेश यात्रा कर सकते हैं. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Airport Inauguration: पीएम मोदी के हाथों 8 अक्टूबर को होगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, जानें कब से शुरू होंगी विमान सेवाएं

महाराष्ट्र को मिला एक और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

मुंबई मेट्रो लाइन-3 लाइन का भी करेंगें उद्घाटन

आज ही पीएम मोदी मुंबई मेट्रो लाइन-3 के चरण 2बी को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा, कई नई परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे. साथ ही, वे देश के पहले एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप ‘मुंबई वन’ का शुभारंभ भी करेंगे. इस अवसर पर वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

परियोजना की जानकारी

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड की सहायक कंपनी) और महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम (CIDCO) के बीच पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) परियोजना है. इसमें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की 74% और CIDCO की 26% हिस्सेदारी है.

मुंबई का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

नवी मुंबई हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद मुंबई का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इसे हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से परिचालन शुरू करने के लिए हवाई अड्डा लाइसेंस मिला है.

3,700 मीटर लंबा रनवे हैं

यह एयरपोर्ट घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें बड़े वाणिज्यिक विमान के लिए 3,700 मीटर लंबा रनवे, आधुनिक पैसेंजर टर्मिनल और एडवांस एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं.

यात्री क्षमता और कनेक्टिविटी

प्रारंभिक चरण में यह एयरपोर्ट प्रति वर्ष 2 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। इससे मुंबई महानगर क्षेत्र और पश्चिमी भारत की बढ़ती हवाई यातायात मांगों को पूरा करने में मदद मिलेगी और भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

हवाई अड्डे की लोकेशन

यह हवाई अड्डा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) से 14 किमी, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MIDC), तलोजा इंडस्ट्रियल एरिया से 22 किमी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के माध्यम से) से 35 किमी, ठाणे से 32 किमी और पावरलूम शहर भिवंडी से 40 किमी दूर स्थित है।

घरेलू उड़ानों की शुरुआत

इंडिगो, अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइंस ने इस हवाई अड्डे से परिचालन शुरू करने की योजना बनाई है, जिसमें शुरुआती उड़ानें विभिन्न घरेलू शहरों को जोड़ेंगी

कार्गो सुविधाएँ

इस हवाई अड्डे में 5 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाला पूर्णत: ऑटोमेटेड कार्गो टर्मिनल होगा, जिसमें सेमी-ऑटो मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम (MHS), 100% शिपमेंट ट्रैकिंग, ट्रक मैनेजमेंट सिस्टम, कार्गो कम्युनिटी सिस्टम और कैशलेस व पेपरलेस ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध होगी।

हवाई अड्डे का क्षेत्रफल

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 1,160 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दोगुना बड़ा है। इसे कई चरणों में विकसित किया जा रहा है। पूरा होने पर यह एयरपोर्ट 9 करोड़ यात्रियों को सेवा देगा और प्रति वर्ष 32 लाख मीट्रिक टन से अधिक माल का प्रबंधन कर सकेगा.