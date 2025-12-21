VIDEO: हरिद्वार के रिहायशी इलाके में पहुंचा तेंदुआ, पेड़ पर चढ़ा और वही लटका, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

The leopard was hanging upside down from a large tree. . (Credit-@VistaarNews)

Haridwar News: उत्तराखंड के (Uttarakhand) जनपद हरिद्वार (Haridwar) के लंढौरा क्षेत्र के गांव (Ransura) में शनिवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक खेत में खड़े ऊंचे (Poplar Tree) पर एक तेंदुआ उल्टा लटका हुआ नजर आया. बताया जा रहा है कि गुलदार करीब पांच से छह घंटे तक इसी हालत में पेड़ पर फंसा रहा, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी थी.स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार तेंदुए का एक पैर पॉपुलर के पेड़ की मजबूत टहनी में फंस गया था. सिर के बल नीचे लटके रहने के कारण वह काफी कमजोर और बेचैन दिखाई दे रहा था.

इस दृश्य को देखकर गांव (Ransura) के लोगों में डर और चिंता का माहौल बन गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Leopard Attack in Bahraich: बहराइच में तेंदुए ने किया बुजुर्ग पर जानलेवा हमला, शोर मचाने पर लोगों ने पहुंचकर बचाई जान, बहराइच जिले का वीडियो आया सामने;VIDEO

पेड़ पर फंसा तेंदुआ

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में रिहायशी इलाके में पहुंचे एक गुलदार को वन विभाग ने शुक्रवार को अपने काबू में किया. रुड़की के रणसुरा गांव में पेड़ पर चढ़ा गुलदार वहीं फंस गया. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की दी. टीम ने मौके पर पहुंचकर, कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार का… pic.twitter.com/6qBoxWGXiD — Vistaar News (@VistaarNews) December 21, 2025

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा

घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग (Forest Department) की टीम मौके पर पहुंची. भारी भीड़ और शोर-शराबे के बावजूद अधिकारियों ने संयम बनाए रखा और स्थिति को नियंत्रित करते हुए सुरक्षित (Rescue Plan) तैयार किया.तेंदुए को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए सबसे पहले उसे (Tranquilizer Injection) दिया गया. इसके बाद पॉपुलर के पेड़ को बेहद सावधानी से काटा गया और गुलदार को सुरक्षित तरीके से नीचे उतारा गया.पूरे (Rescue Operation) के दौरान वन विभाग की प्राथमिकता तेंदुए की जान बचाने के साथ-साथ गांव (Ransura) और आसपास के इलाके में किसी भी तरह की अनहोनी को रोकना रही. अधिकारियों ने लोगों को दूर रखते हुए रेस्क्यू को सफलतापूर्वक अंजाम दिया.

पिंजरे में रखकर सुरक्षित स्थान भेजा गया तेंदुआ

सफल रेस्क्यू के बाद तेंदुए को (Rescue Cage) में बंद कर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है. फिलहाल वन विभाग की टीम उसकी सेहत पर नजर बनाए हुए है और आगे की (Medical Monitoring) की जा रही है.