Year Ender 2025: जानिए इस साल कैसा रहा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन? किसने देश को दिलाया मेडल

Year Ender 2025: साल 2025 में आयोजित एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है. भारत ने लंबे वक्त बाद साउथ एशियन (सैफ) सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की, जिसमें शानदार प्रदर्शन किया. इसके अलावा, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी भारतीय एथलीट्स ने अपनी धाक जमाई.

एशियाई स्तर पर भारत ने मेडल तालिका में अपनी धाक जमाई. भारतीय एथलीट्स ने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा दिखाते हुए पैरा चैंपियनशिप में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया. आइए, इस वर्ष प्रमुख एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं.

एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप: साउथ कोरिया में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारत ने 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ कुल 24 मेडल अपने नाम किए. भारत दूसरे पायदान पर रहा. गुलवीर सिंह 5,000 मीटर और 10,000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर एक ही संस्करण में दो गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने.

साउथ एशियन (सैफ) सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप: भारत 58 पदक (20 गोल्ड, 20 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज) के साथ टॉप पर रहा. चैंपियनशिप के चौथे संस्करण में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव के करीब 300 एथलीट्स ने हिस्सा लिया. भारत ने 17 साल बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी की.

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप: जापान में आयोजित इस चैंपियनशिप में करीब 200 देशों के 2 हजार से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया. भारत 22 मेडल (6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज) के साथ 10वें पायदान पर रहा. वर्ल्ड पैरा-एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 भारत में अब तक का सबसे बड़ा पैरा गेम्स आयोजन रहा. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मोंडो ट्रैक पर भारतीय एथलीट्स ने इस चैंपियनशिप में तीन चैंपियनशिप रिकॉर्ड्स और 7 एशियन रिकॉर्ड्स बनाए। यह चैंपियनशिप भारत की पैरा एथलेटिक्स में एक रिकॉर्ड-तोड़ और सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के रूप में याद रखी जाएगी.

इस साल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के साथ विश्व स्तर पर युवा भारतीय खिलाड़ियों ने न सिर्फ अनुभव हासिल किया, बल्कि भविष्य में ओलंपिक पदक की आस भी जगाई है.