UP Board Result 2025: यूपी बोर्ड की बड़ी पहल, रिजल्ट जारी होने के साथ ही अब छात्रों को डिजीलॉकर पर दिखेगी मार्कशीट, जानें लेटेस्ट अपडेट

UP Board Result 2025: यूपी बोर्ड हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 (UP Board High School and Intermediate Exam 2025) में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल, यूपी बोर्ड (UP Board) ने परीक्षा परिणाम (Exam Result) जारी किए जाने के साथ ही पहली बार अंकपत्र/प्रमाणपत्र को डिजीलॉकर (Digi Locker) पर जारी करने का फैसला किया है. इसकी जानकारी देते हुए बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बताया कि इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है. बताया जा रहा है कि यह वैरीफाइड होने के साथ ही डिजिटली हस्ताक्षरित भी होगा और इसमें क्यूआर कोड का उपयोग किया गया है. बता दें कि इससे पहले एग्जाम रिजल्ट की घोषणा के साथ परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को विषयवार अंक तो पता चलता था, लेकिन उस अंकपत्र/प्रमाणपत्र का कही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था. आइए जानते हैं इससे जुड़े लेटेस्ट अपडेट के बारे में…

छात्रों के लिए यूपी बोर्ड की बड़ी पहल

बताया जा रहा है कि ऑनलाइन रिजल्ट जारी करने के बाद ऑफलाइन अंकपत्र पहले की तरह ही बाद में स्कूलों के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन आज के इस तकनीक के दौर को ध्यान में रखते हुए बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने डिजीलॉकर पर अंकपत्र/प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की बड़ी पहल की है. डिजीलॉकर पर मौजूद अंकपत्र पर विषयवार अंक होने के साथ-साथ परीक्षार्थियों का वो पूरा विवरण भी रहेगा, जो ऑफलाइन मिलने वाले अंकपत्र/प्रमाणपत्र पर होता है. इस पहल का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इस सुविधा से परीक्षार्थियों को स्कूलों से अंकपत्र मिलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. यह भी पढ़ें: UPMSP 10th, 12th Result 2025: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं के रिजल्ट को लेकर काउंटडाउन शुरू, आज जारी हो सकते हैं परिणाम, upresults.nic.in पर ऐसे चेक करें नतीजें

डिजीलॉकर से होगा छात्रों को फायदा

यूपी बोर्ड की इस बड़ी पहल के बाद अब कहीं भी एडमिशन लेने या आवेदन करने के लिए छात्र डिजीलॉकर पर उपलब्ध अंकपत्र का उपयोग कर सकेंगे. यह अंकपत्र परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए होगा, चाहे वो परीक्षा में पास हुए हों या फिर फेल. अंकपत्र कहीं भी अटैच किए जाने पर संबंधित विभाग या संस्थान जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन वैरिफिकेशन कर सकेंगे.

इतना ही नहीं हाईस्कूल के सभी छात्र अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर डिजीलॉकर से अपना अंकपत्र डाउनलोड भी कर सकेंगे. इस बार जो अंकपत्र/प्रमाणपत्र ऑफलाइन उपलब्ध कराया जाना है, उसके आकार और प्रकार दोनों में बदलाव किया गया है. यह ए-4 साइज के नॉन टियरेबल यानी न फटने वाले पेपर से तैयार किया जा रहा है. इसकी खासियत यह होगी कि इसे फाड़ा नहीं जा सकेगा और पानी में भीगने पर भी यह खराब नहीं होगा. इतना ही नहीं अगर इस पर दीमक लग जाए तो भी इसे कोई नुकसान नहीं होगा.

अंकपत्र के बैकग्राउंड में माइक्रो लेटर का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें प्रयुक्त वाटरमार्क पराबैगनी किरणों यानी अल्ट्रावाइलेट यूवी रेज से दिखाई देगा. यह अंकपत्र एंटीकॉपी डिजाइन से युक्त होगा, जिससे इसकी कलर फोटोकॉपी किए जाने पर भी उसमें डिजाइन नहीं आएगा. इसके अलावा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ और फीचर्स एड किया जा रहे हैं, ताकि फर्जी अंकपत्र तैयार करने वालों पर अंकुश लगाया जा सके.