India vs South Africa 2nd T20I Match: दूसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को 51 रनों से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd T20I Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 11 दिसंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में खेला गया. दूसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टीम इंडिया को 51 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. यह भी पढ़ें: Happy Birthday Yuvraj Singh: वाइट बॉल क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी युवराज सिंह को जन्मदिन की बधाई, टीम इंडिया के 'सिक्सर किंग' के जज्बे को सलाम

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 213 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डी कॉक ने सबसे ज्यादा 90 रनों की शानदार पारी खेली. दूसरी तरफ, टीम इंडिया की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया 19.1 ओवर में महज 162 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया की तरफ से तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा 62 रनों की धुआंधार पारी खेली. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की ओर से ओटनील बार्टमैन ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. चलिए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं.

क्विंटन डिकॉक ने बनाए ये रिकॉर्ड्स

टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया के खिलाफ क्विंटन डिकॉक संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 50+ रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. टीम इंडिया के खिलाफ क्विंटन डिकॉक 12 पारियों में पांच अर्धशतक लगाए हैं. निकोलस पूरन (20 पारियां) और जोस बटलर (24 पारियां) ने भी टीम इंडिया के खिलाफ पांच-पांच पारियों में 50+ रन के स्कोर बनाए थे. क्विंटन डिकॉक अब टीम इंडिया के खिलाफ तीसरी सर्वोच्च पारी खेलने वाले दक्षिण अफ्रीकी बने हैं. डेविड मिलर (106) और राइली रूसो (100*) उनसे आगे हैं.

अर्शदीप सिंह ने एक ओवर में सात वाइड की

अर्शदीप सिंह ने दक्षिण अफ्रीका की पारी के 11वें और अपने तीसरे ओवर में बेहद खराब गेंदबाजी की. अर्शदीप सिंह की पहली ही गेंद पर डिकॉक ने बड़ा छक्का लगाया. इसके बाद अर्शदीप सिंह ने अपने ओवर में कुल सात वाइड फेंकी. उस ओवर में अर्शदीप सिंह ने लगातार चार गेंदे वाइड की. बेहद खराब लय में गेंदबाजी कर रहे अर्शदीप सिंह ने उस ओवर में कुल 13 गेंदे की और 18 रन लुटाए. अपने चार ओवर में अर्शदीप सिंह ने बिना विकेट लिए 54 रन दिए.

अर्शदीप सिंह ने बनाया अनचाहा रिकॉर्ड

क्रिकबज के अनुसार, अर्शदीप सिंह अब पूर्ण सदस्यीय टीमों में एक ओवर में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा गेंदे फेंकने वाले गेंदबाज बने हैं. अर्शदीप सिंह ने अफगानिस्तान के नवीन-उल-हक की बराबरी की है, जिन्होंने 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ओवर में 13 गेंदें फेंकी थीं. इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के सिसंडा मगाला हैं, जिन्होंने 2021 में जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान के खिलाफ 12 गेंदे की थी.

शून्य पर आउट हुए शुभमन गिल

क्रिकइंफो के अनुसार, अपना 174वां टी20 मैच खेलते हुए शुभमन गिल के नाम अब छह डक हो गए हैं. शुभमन गिल ने 171 पारियों में 36.87 की औसत से 5,385 रन बनाए हैं. टी20 इंटरनेशनल में शुभमन गिल सिर्फ दूसरी बार शून्य पर आउट हुए हैं. अपने टी20 इंटरनेशनल में 35 मैचों में गिल ने 28.03 की औसत से 841 रन बनाए हैं. यह मौजूदा सीरीज में शुभमन गिल की लगातार दूसरी नाकामी थी. पहले मैच में शुभमन गिल ने 4 रन बनाए थे.

ओटनील बार्टमैन ने चटकाए 4 विकेट

दक्षिण अफ्रीका की ओर से ओटनील बार्टमैन सबसे सफल गेंदबाज रहे. ओटनील बार्टमैन ने अपने चार ओवर में 24 रन देते हुए चार विकेट हासिल किए. ओटनील बार्टमैन के नाम अब 15 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 19.14 की औसत के साथ 21 विकेट हो गए हैं. ओटनील बार्टमैन ने दूसरी बार किसी पारी में चार विकेट लिए हैं. टी20 क्रिकेट में ओटनील बार्टमैन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 11 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.