ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी के लिए जाकार्ता से वापस बुलाए गए डिफेंस अटैशे शिव कुमार? PIB फैक्ट चेक ने खोला फर्जी चिट्ठी का सच

सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि भारतीय नौसेना के अधिकारी कैप्टन शिव कुमार सिंह, जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारतीय दूतावास में डिफेंस अटैशे हैं, को भारत वापस बुला लिया गया है. वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि उन्होंने "ऑपरेशन सिंदूर" के दौरान हुए एयरक्राफ्ट लॉस के लिए राजनीतिक नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके चलते उन्हें समय से पहले ही हटाया गया.

यह फर्जी पत्र एक एक्स (X) यूजर ने साझा किया था, जिसमें लिखा था, "सच बोलने की कीमत. जकार्ता में भारतीय रक्षा अटैशे कैप्टन शिव कुमार सिंह को समय से पहले भारत बुला लिया गया और अब उन्हें नौसेना इंटेलिजेंस को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है." दावे के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर सरकारी नेतृत्व पर एयरक्राफ्ट क्रैश के लिए आरोप लगाया था.

A #fake letter falsely attributed to the Ministry of Home Affairs, claiming the recall of Captain (Indian Navy) Shiv Kumar, Defence Attaché at the Indian Embassy in Jakarta, is circulating on social media.

