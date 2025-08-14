Rain Red Alert: दिल्ली-NCR में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल, गुरुग्राम बना 'तालाब', हिमाचल में भी तबाही

(Photo : X)

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और इससे सटे नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद (NCR) में आज यानी 14 अगस्त की सुबह से ही ज़ोरदार बारिश हो रही है. आसमान पर घने काले बादल छाए हुए हैं, जिससे कई इलाकों में दिन के उजाले में ही रात जैसा अंधेरा छा गया है. मौसम विभाग ने आज के लिए भारी बारिश का 'रेड अलर्ट' भी जारी किया है, जिसका मतलब है कि लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है.

साइबर सिटी गुरुग्राम पानी-पानी

दिल्ली से ज़्यादा बुरा हाल गुरुग्राम का है. यहां सुबह 5 बजे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर को तालाब में बदल दिया है. 'साइबर सिटी' के नाम से मशहूर गुरुग्राम के दर्जनों इलाके घुटनों तक पानी में डूब गए हैं. खासकर सेक्टर 10 और सेक्टर 9 जैसे इलाकों में भारी जलभराव से लोगों को दफ्तर जाने और रोज़मर्रा के कामों में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. नोएडा और गाजियाबाद में भी सुबह से बारिश का यही सिलसिला जारी है.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. इस भयंकर बारिश के चलते दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लगने की भी आशंका है.

हिमाचल में बादल फटने से भारी नुकसान

एक तरफ जहां मैदानी इलाके बारिश से परेशान हैं, वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है. इसका सबसे ज़्यादा असर कुल्लू, शिमला, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों में देखने को मिला है.

कुल्लू: यहां हालात बेहद खराब हैं. बादल फटने के बाद आए सैलाब में घर, दुकानें और गाड़ियां तक बह गईं.

यहां हालात बेहद खराब हैं. बादल फटने के बाद आए सैलाब में घर, दुकानें और गाड़ियां तक बह गईं. शिमला: शिमला के रामपुर इलाके में भी बादल फटने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है.

शिमला के रामपुर इलाके में भी बादल फटने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है. लाहौल-स्पीति और किन्नौर: इन जिलों के ऊपरी इलाकों में भी भारी नुकसान की खबरें हैं.

राहत और बचाव के लिए SDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात हैं और लोगों की मदद कर रही हैं. कुल मिलाकर, उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.