Cyclone Montha: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार सहित कई राज्यों के लिए में भारी बारिश का अलर्ट

Representational Image | PTI

Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान मोंथा (Cyclone Montha) अब कमजोर होकर गहरे दबाव (Deep Depression) में बदल गया है, लेकिन इसका असर अभी भी देश के कई राज्यों में देखने को मिलेगा. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 1 नवंबर तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश का बड़ा अलर्ट जारी किया है. 29 अक्टूबर को तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, विदर्भ और मराठवाड़ा में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

बिहार में 30 और 31 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, इसके बाद 31 अक्टूबर को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश होगी. गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में 29 से 31 अक्टूबर के बीच भारी बारिश हो सकती है. इस बीच, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में गरज के साथ बारिश होगी और 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी.

आंध्र प्रदेश में दो लोगों की मौत

आंध्र प्रदेश में मोंथा के कारण 2 लोगों की मौत हो चुकी है. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि समय रहते उठाए गए कदमों से बड़े नुकसान को रोका जा सका.

सरकार की बड़ी तैयारी

सीएम नायडू ने सभी विभागों को अगले दो दिनों तक पूरी मुस्तैदी से काम जारी रखने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा प्रभावित लोगों तक भोजन और जरूरी सामान पहुंचाया जाए. टूटे बिजली के तार व पेड़ों को तुरंत हटाया जाए और नुकसान का आकलन कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाए. बिजली बहाल करने के लिए 10,000 कर्मचारी स्टैंडबाय पर लगाए गए हैं.

सीएम नायडू ने हेलिकॉप्टर से बापटला, पलनाडु, कृष्णा, कोनसीमा और एलूरू जैसे जिलों का हवाई निरीक्षण किया. इसके बाद वे गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याओं की जानकारी लेंगे.