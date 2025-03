Nagpur Violence: औरंगजेब की कब्र को लेकर भड़की हिंसा के बाद नागपुर में दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी, महल इलाके में 17 मार्च को मच था बवाल; VIDEO

Nagpur Violence: महाराष्ट्र के नागपुर के महल इलाके में 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र को लेकर भड़की हिंसा के बाद स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है. जिसे देखते हुए नागपुर शहर के 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है. ताकि हिंसा फिर से ना भड़के पाए. यह भी पढ़े: Nagpur Violence Update: ‘नागपुर में हिंसा एक सुनियोजित साजिश थी, भीड़ ने चुन-चुनकर हमले किए’: महाराष्ट्र विधानसभा में बोले सीएम फडणवीस (Watch Video)

17 मार्च को नागपुर के महल इलाके में औरंगजेब की कब्र को लेकर भारी बवाल मच गया था. हिंसा के दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया और दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों को स्थिति नियंत्रित करने के लिए तैनात किया गया.

#WATCH | Maharashtra | Curfew continues on the second day in 10 police station limits of Nagpur following violence that erupted on 17th March

Visuals from the Mahal area of the city pic.twitter.com/NmD2zOotkc

— ANI (@ANI) March 19, 2025