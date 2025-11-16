Ahilyanagar Shocker: भेड़ को बचाने गई युवती डूबी, भाई ने बहन के लिए लगाई पानी में छलांग, दोनों की मौत, अहिल्यानगर की घटना से सदमे में परिवार

Two died due to drowning (Photo Credits Pixabay/Rep)

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर (Ahilyanagar) के कोपरगांव तालुका में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें सगे भाई–बहन की जान चली गई. डाऊच खुर्द के निवासी सार्थक गणपत बडे और उनकी बहन सुरेखा गणपत बडे की मौत पुराने खदान में जमा गहरे पानी में डूबने से हुई. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है.जानकारी के अनुसार, गणपत बडे भेड़ पालन का काम करते हैं. शनिवार को उनके बच्चे सार्थक और सुरेखा चांदेकसारे इलाके में भेड़े (Sheep) चरा रहे थे.

इसी दौरान भेड़े पानी पीने के लिए पुराने खदान के किनारे गईं. अचानक एक भेड़े फिसलकर पानी में गिर पड़ी.गिरती भेड़ों को बचाने के लिए सुरेखा खदान के पास बढ़ी, लेकिन फिसलकर खुद ही गहरे पानी में जा गिरी. बहन को डूबता देख सार्थक ने बिना एक पल गंवाए पानी में छलांग लगा दी. लेकिन खदान की गहराई, कीचड़ और घबराहट के कारण दोनों बाहर नहीं निकल सके और दोनों की वहीं मौत हो गई.ये भी पढ़े:Ahilyanagar Rescue Video: अहिल्यानगर में 5 लोग वालुंबा नदी की बाढ़ में फंसे, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और पुलिस ने बचाई जान

मौके पर मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक़ पास में कपड़े धो रही महिलाओं ने यह दृश्य देखते ही शोर मचाया और गांव वालों को बुलाया.पुलिस पाटिल व अन्य स्थानीय लोगों ने तुरंत कोपरगांव तालुका पुलिस को सूचना दी. पुलिस (Police)निरीक्षक संदीप कोली के मार्गदर्शन में टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला गया.

शोक के बीच अंतिम संस्कार संपन्न

दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए कोपरगांव ग्रामीण हॉस्पिटल भेजा गया. बाद में डाऊच खुर्द गांव में दोनों भाई बहन का अंतिम संस्कार गमगीन माहौल में किया गया. इस हादसे ने पूरे परिवार और गांव को गहरे दुख में डुबो दिया है.