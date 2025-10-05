Mumbai Water Cut: मुंबई में पानी की किल्लत? 7 से 9 अक्टूबर के बीच BMC ने की 10 फ़ीसदी कटौती की घोषणा; जानें प्रभावित इलाके

(Photo Credits Pixabay)

Mumbai Water Cut: मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए चिंता का विषय है कि उन्हें अगले तीन दिनों तक पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने घोषणा की है कि 7 से 9 अक्टूबर तक शहर में जल आपूर्ति में 10% की कटौती की जाएगी. बीएमसी की तरफ से यह कदम पिसे और पांजुरपुर जल शोधन केंद्रों में इलेक्ट्रिकल मीटर अपग्रेडेशन के कारण उठाया जा रहा है.

7 से 9 अक्टूबर के बीच कटौती

बीएमसी द्वारा शुक्रवार शाम को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह इलेक्ट्रिकल मीटर अपग्रेडेशन का काम 7 से 9 अक्टूबर तक दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे के बीच किया जाएगा. इसके परिणामस्वरूप, इस अवधि में मुंबई और पूर्वी उपनगरों में जल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. यह भी पढ़े: मुंबई में 7 से 9 अक्टूबर तक होगी 10% पानी की कटौती, जानें किन इलाकों पर पड़ेगा असर

कटौती न प्रमुख निम्नलिखित वार्डों में

ए वार्ड (कफ परेड, नरीमन पॉइंट, फोर्ट)

बी वार्ड (मोहम्मद अली रोड, डोंगरी)

ई वार्ड (भायखला)

एफ-साउथ वार्ड (परेल)

एफ-नॉर्थ वार्ड (माटुंगा)

इसके अलावा, पूर्वी उपनगरों के:

एल वार्ड (कुर्ला पूर्व)

एन वार्ड (विक्रोली और घाटकोपर)

एस वार्ड (भांडुप, नाहुर, कांजुरमार्ग और मुलुंड) में भी पानी की कटौती की जाएगी.

BMC की अपील

पानी की कमी से पहले ही बीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन तीन दिनों के लिए पर्याप्त पानी पहले से स्टोर कर लें और पानी का उपयोग सावधानी और समझदारी से करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो.

भविष्य में पानी का दबाव बढ़ेगा!

BMC के अधिकारियों के अनुसार विद्युत मीटर अपग्रेड के बाद जलशुद्धिकरण केंद्र की क्षमता में सुधार होगा, जिससे भविष्य में पानी का दबाव बढ़ेगा. मनपा ने यह भी कहा है कि कटौती के दौरान किसी भी शिकायत या समस्या के लिए नागरिक नगर सेवाओं की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं.