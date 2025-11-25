Bihar Road Accident: बिहार में ट्रक और ऑटो-रिक्शा की टक्कर में पांच लोगों की मौत

Representational Image | ANI

पटना, 25 नवंबर : बिहार के शेखपुरा जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. ऑटो-रिक्शा और ट्रक के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में कम से कम पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा शेखपुरा-सिकंदरा रोड पर मनिंडा गांव के पास हुआ, जो नेशनल हाईवे 33ए का हिस्सा है. शेखपुरा जिले के एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने हादसे की पुष्टि की और कहा कि शवों को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. एसपी ने कहा कि टक्कर इतनी भयानक थी कि ऑटो-रिक्शा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे बचाव दल को अंदर फंसे शवों को निकालने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ऑटो-रिक्शा शेखपुरा शहर की ओर जा रहा था, तभी कथित तौर पर गलत दिशा से तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और यात्री वाहन को टक्कर मार दी. टक्कर के कारण, तिपहिया वाहन सड़क से कई फीट दूर जा गिरा. ऑटो-रिक्शा में कुल सात यात्री सवार थे. यह भी पढ़ें : Rajasthan Road Accident: राजस्थान के अलवर में बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, दो लोगों की मौत

पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, घायलों को बाहर निकाला और अधिकारियों को सूचित किया. बरबीघा और शेखपुरा पुलिस स्टेशनों से पुलिस टीमें तुरंत पहुंचीं, इलाके की घेराबंदी की और ट्रैफिक के लिए रास्ता साफ किया. गंभीर रूप से घायल सभी लोगों को सदर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बाद में उनकी गंभीर हालत की वजह से उन्हें पावापुरी के हायर मेडिकल सेंटर में रेफर कर दिया गया.

इस दुखद घटना से इलाके में बहुत गुस्सा फैल गया. लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, कहा कि तेज रफ्तार, गलत लेन में गाड़ी चलाने, ओवरलोड गाड़ियों और सड़क की खराब मॉनिटरिंग की वजह से ऐसे हादसे अक्सर होते हैं. उन्होंने कड़ी कार्रवाई और हाईवे पर भारी गाड़ियों के बेहतर रेगुलेशन की मांग की. अचानक हुए नुकसान की खबर सुनकर मृतकों के परिवार वाले स्तब्ध हैं. जिला प्रशासन ने इस बात की डिटेल में जांच शुरू कर दी है कि ट्रक ड्राइवर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था या उसकी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ. अधिकारी मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने पर भी विचार कर रहे हैं. आगे की जांच चल रही है.