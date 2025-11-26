Lakhimpur Kheri Road Accident: लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा : शादी से लौट रही अल्टो कार नहर में गिरी, 5 की मौत, एक घायल

Representational Image | ANI

लखीमपुर खीरी, 26 नवंबर : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. ढखेरवा-गिरजापुरी हाईवे पर तेज रफ्तार अल्टो कार अनियंत्रित होकर शारदा नहर में जा गिरी. हादसे में कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के अनुसार सभी मृतक और घायल व्यक्ति एक ही गांव के रहने वाले थे और किसी शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे. हादसा देर रात हुआ. अंधेरा और तेज रफ्तार के कारण चालक कार पर नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सीधे नहर में समा गई. नहर में पानी का स्तर काफी अधिक होने से कार पूरी तरह डूब गई.

सूचना मिलते ही पडुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से क्रेन की सहायता से कार को नहर से बाहर निकाला गया. कार के अंदर फंसे पांच शव बरामद किए गए. मृतकों की पहचान अभी पूरी तरह नहीं हो पाई है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी युवा थे और शादी में डीजे पार्टी करने गए थे. घायल चालक को तुरंत निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) रमिया बेहड़ में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. डॉक्टरों के अनुसार उसके सिर और छाती में गंभीर चोटें आई हैं. यह भी पढ़ें : Jharkhand Horror: झारखंड के पलामू में दिल दहला देने वाली वारदात! नशे में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है. एक ही गांव के पांच लोगों की एक साथ मौत से पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया है. स्थानीय लोग हाईवे पर लगातार हो रहे हादसों को लेकर प्रशासन से सुरक्षा इंतजाम सख्त करने की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रथम दृष्टया तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है.