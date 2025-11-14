Bihar Elections Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आज, 243 सीटों के नतीजे, सुबह 8 बजे बैलट और 8:30 से ईवीएम काउंटिंग

बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025

नई दिल्ली, 14 नवंबर : बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अब शुक्रवार को मतगणना होनी है. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था और सख्त प्रोटोकॉल के साथ, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पूरे राज्य में सुचारू और विश्वसनीय मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. अधिकारियों के अनुसार, 243 रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ), 243 मतगणना पर्यवेक्षकों की सहायता से, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और उनके अधिकृत एजेंटों की उपस्थिति में इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे.

कुल 4,372 मतगणना टेबल लगाई गई हैं, जिनमें से प्रत्येक पर एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक सहायक और एक माइक्रो-ऑब्जर्वर तैनात होंगे. निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त 18,000 से अधिक मतगणना एजेंट मतगणना प्रक्रिया की निगरानी करेंगे. मतगणना की शुरुआत सुबह 8:00 बजे डाक मतपत्रों से होगी, उसके बाद सुबह 8:30 बजे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से मतगणना होगी. चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि डाक मतपत्रों की गिनती ईवीएम मतगणना के अंतिम चरण से पहले पूरी कर ली जाए. यह भी पढ़ें : Bihar Election Results 2025: बिहार चुनाव परिणाम से पहले तेजस्वी यादव का दावा; ‘हम जीत रहे हैं…बदलाव आने वाला है’; VIDEO

ईवीएम मतगणना प्रक्रिया के दौरान, मतगणना एजेंटों को नियंत्रण इकाइयां प्रदान की जाएंगी ताकि सीलों की अछूता और क्रम संख्याओं का फॉर्म 17सी (भाग 1) में दर्ज संख्याओं से मिलान किया जा सके. ईवीएम में दर्ज मतों की संख्या की फॉर्म 17सी प्रविष्टियों से जांच की जाएगी और किसी भी विसंगति की स्थिति में, संबंधित मतदान केंद्र की वीवीपैट पर्चियों की अनिवार्य रूप से गणना की जाएगी. ईवीएम मतगणना पूरी होने के बाद, वीवीपैट सत्यापन के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से पांच मतदान केंद्रों का रैंडम चयन किया जाएगा.

उम्मीदवारों और उनके मतगणना एजेंटों की उपस्थिति में पर्चियों का ईवीएम परिणामों से मिलान किया जाएगा. अंतिम परिणाम संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा राउंडवार और निर्वाचन क्षेत्रवार संकलित और जारी किए जाएंगे. आधिकारिक परिणाम ईसीआई के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे. आयोग ने जनता और मीडिया को सटीक और सत्यापित अपडेट के लिए केवल आधिकारिक ईसीआई पोर्टल पर ही भरोसा करने की सलाह दी है और अनौपचारिक स्रोतों से गलत सूचना के प्रति आगाह किया है. टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी रिपोर्टिंग में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आगाह किया गया है.