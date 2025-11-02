Bihar Assembly Elections 2025: भाजपा को जानो' कार्यक्रम के तहत सात देशों के राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल करेगा बिहार का दौरा

J P Nadda | PTI

नई दिल्ली, 2 नवंबर : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के बीच सात देशों के राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य का दो दिवसीय दौरा करेगा. यह प्रतिनिधिमंडल भारत की लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर समझने की कोशिश करेगा. इसके साथ ही, ये राजनयिक बिहार में भाजपा के चुनाव अभियान का अवलोकन करेंगे. 'भाजपा को जानो' कार्यक्रम के तहत यह प्रतिनिधिमंडल रविवार को बिहार पहुंचेगा, जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से की गई थी.

भाजपा की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल में जापान, इंडोनेशिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूके, भूटान और दक्षिण अफ्रीका के दूतावास और उच्चायोग के प्रतिनिधि शामिल हैं. ये राजनयिक वरिष्ठ भाजपा नेताओं से बातचीत करेंगे, अभियान गतिविधियों का अवलोकन करेंगे और प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ताकि यह समझा जा सके कि पार्टी मतदाताओं से कैसे जुड़ती है और बड़े पैमाने पर चुनाव अभियानों का कैसे प्रबंधन करती है. यह भी पढ़ें : तेजस्वी यादव ने क्राइम पर एनडीए को घेरा, बोले-सरकार बनते ही दो महीने में सभी अपराधी जाएंगे जेल

अपने प्रवास के दौरान, राजनयिक पटना, नालंदा और गया के कई निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जहां वे रैलियों, प्रचार सभाओं और बूथ-स्तरीय समन्वय प्रयासों को देखेंगे. भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रतिनिधिमंडल को पार्टी के डिजिटल कैंपेन, वॉलिटियर स्ट्रक्चर और चल रहे बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अभियान की रणनीति के बारे में जानकारी देंगे. सात देशों के राजनयिकों का बिहार दौरा 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान से कुछ दिन पहले हो रहा है. दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी.

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रविवार को एक दिवसीय चुनाव प्रचार के लिए बिहार आ रहे हैं. प्रधानमंत्री लगातार दो रैलियों को संबोधित करेंगे. पहली रैली आरा में दोपहर 1.30 बजे और दूसरी नवादा में दोपहर 3.30 बजे होगी. शाम लगभग 5 बजे उनका पटना लौटने का कार्यक्रम है, जहां वे रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. शाम 5.30 बजे, वे एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में पटना में एक भव्य रोड शो में भाग लेंगे.