Bihar Assembly Election 2025: तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाए जाने पर श्रेयसी सिंह का पलटवार, जब बने थे तब क्या किया था?

जमुई, 23 अक्टूबर : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है. इस पर जमुई की भाजपा प्रत्याशी श्रेयसी सिंह ने गुरुवार को तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को बधाई, लेकिन जब उन्हें पहले 17 महीने का मौका मिला था, तब उन्होंने बिहार की जनता के लिए क्या किया था? श्रेयसी सिंह ने जमुई शहर के शाहपुर इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि जनता अब नारों और वादों से भ्रमित नहीं होगी, बल्कि विकास और स्थिर नेतृत्व को चुनेगी. उन्होंने विश्वास जताया कि 14 नवंबर को मतगणना के बाद पुनः एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी.

श्रेयसी सिंह ने कहा कि विपक्ष चाहे जितने दावे करे, लेकिन एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है. आज भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और कल भी वही रहेंगे. बिहार में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी. उन्होंने विपक्ष के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एनडीए के प्रत्याशी किसी से डरने वाले नहीं हैं. हम लोग मजबूती से मैदान में हैं और विकास की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है.

कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के बयान पर श्रेयसी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार रोजगार को लेकर लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि बिहार में पहले 7,000 लैंड बैंक थे, अब 15,000 हो चुके हैं. सरकार उद्यमियों को बिहार में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है. 2020 में दस लाख सरकारी नौकरियां दी गई थीं, जबकि 36 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला. हमारा लक्ष्य एक करोड़ रोजगार देने का है.

महागठबंधन द्वारा जीविका दीदियों को स्थायी करने और 30 हजार मासिक वेतन देने के वादे पर श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार की महिलाएं अब जागरूक हैं, उन्हें कोई लुभा नहीं सकता. महिला सशक्तीकरण के लिए जितना काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया.