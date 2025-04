Ayushman Bharat Scheme: दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना शुरू, 10 लाख रुपये का मिलेगा स्वास्थ्य बीमा कवरेज (Watch Video)

दिल्ली: पांच अप्रैल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान योजना) को लागू करने के लिए शनिवार को केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.

इसके साथ ही, दिल्ली इस स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया.पश्चिम बंगाल अब एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने इस योजना को लागू नहीं किया है.ये भी पढ़े:दिल्ली सरकार के बजट पर आतिशी ने उठाया सवाल, कहा- वित्त विभाग के आदेश से हुआ बड़ा खुलासा

दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी

#WATCH | At the MoU signing ceremony between Delhi Government and National Health Authority on PM JAY Ayushman Bharat Yojana, Delhi CM Rekha Gupta, says, "We will complete those 24 new hospitals that were left unfinished by the previous governments, and to complete them, we have… pic.twitter.com/IkPVcsRJLJ

