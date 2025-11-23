VIDEO: अयोध्या में 25 नवंबर को राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह; तैयारियां जोरों पर, पीएम मोदी होंगे शामिल

Photo : X

Ayodhya Flag Hoisting Ceremony: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियाँ तेज़ी से चल रही हैं. मंदिर परिसर में सजावट, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है. यह विशेष अवसर रामलला के भव्य मंदिर में होने वाले महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक माना जा रहा है.

पीएम मोदी होंगे शामिल

समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे. कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएँगे। अधिकारियों, पुजारियों और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूरे आयोजन को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार तैयारी की जा रही है. यह भी पढ़े: राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम: वनवासी क्षेत्रों के संत समाज को खास निमंत्रण, अयोध्या से जुटेंगे तीन हजार साधु-महात्मा

25 नवंबर को राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह

शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा, श्रद्धालुओं में उत्साह

ध्वजारोहण समारोह को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और आगंतुकों के आने की संभावना को देखते हुए यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है. मंदिर क्षेत्र के आसपास रोशनी, फूलों की सजावट और सांस्कृतिक गतिविधियों की तैयारियाँ भी जारी हैं, जिससे माहौल उत्सवमय बन गया है.