मुंबई से सटे मीरा रोड में ऑटो चालक और अभिनेत्री के बीच कहासुनी, महिला ने लगाया मारपीट का आरोप

मीरा रोड, 4 नवंबर: 32 वर्षीय अभिनेत्री शमीम अकबर अली (Shamim Akbar Ali) ने एक ऑटो रिक्शा ड्राईवर पर अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया है. इस मामले में अभिनेत्री ने काशीमीरा पुलिस स्टेशन (Kashimira Police Station) में शिकायत दर्ज कराई है. शमीम के अनुसार ऑटो ड्राईवर ने उनकी 5 साल की बेटी के सामने उनका हाथ मरोड़ा. यह घटना शनिवार दोपहर तब हुई जब शमीम जिम से लौट रही थी, तब उन्होंने ऑटो ड्राईवर को दोपहर करीब 2:45 बजे अपनी बेटी के स्कूल के पास ऑटो रोकने को कहा, जिस पर ड्राइवर गुस्से में चिल्लाने लगा. मिड-डे से बातचीत में शमीम ने बताया, “मैंने अपनी बेटी को स्कूल से लेने के बाद ऑटो रुकवाया था, लेकिन ड्राइवर भड़क गया और गालियां देने लगा. उसने जल्दी में होने का हवाला देते हुए तुरंत किराया मांगा. मैंने बेटी को उठाया और उसी ऑटो में बैठकर घर लौटने का कहा.” यह भी पढ़ें: 'मेरे बेटे को रूस ने मजबूर कर जंग में भेजा...', मां की गुहार पर दिल्ली HC ने सरकार को दिया छात्र को यूक्रेन से लाने का निर्देश
सोसाइटी गेट पर पहुंचते ही स्थिति बिगड़ गई. उन्होंने बताया, “मेरी बेटी ने थोड़ी दूर फाउंटेन एरिया तक चलने की जिद्द की. मैंने कहा कि हम किसी और ऑटो से चलेंगे. तभी ड्राइवर अचानक और आक्रामक हो गया और उसने मेरी बेटी के सामने मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मरोड़ दिया. शमीम ने काशीमीरा पुलिस स्टेशन में जाकर इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है.
पुलिस ने रिक्शा का नंबर नोट कर ली है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस जल्द से जल्द आरोपी रिक्शा ड्राईवर की तलाश में जुटी हुई है.