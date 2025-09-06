VIDEO: मीरा रोड के 'टार्जन बार ' में बनाएं गए थे फ़िल्मी स्टाइल में सीक्रेट रूम, अंदर चल रहा था डांस बार, रेड मारने पर पुलिस भी देखकर हुई हैरान

Credit-(Instagram,Gems of Mira Bhayandar)

मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई (Mumbai)से सटे मीरा रोड (Mira Road) के 'टार्जन बार' (Tarzan Bar) पर काशिमिरा पुलिस (Kashimira Police) ने रेड मारी तो जो सच्चाई सामने आई,उसको देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. क्योंकि अंदर केवल 'बार' नहीं बल्कि डांस बार (Dance Bar)

चल रहा था. पुलिस की जानकारी के मुताबिक़ बार संचालक ने पुलिस की आंखों से छिपाने के लिए बार के भीतर दो सीक्रेट रूम बनाएं थे. एक रूम को कांच के पीछे छिपाया गया था और दूसरा रूम को एक सीक्रेट बटन दबाकर खोला जाता था. पुलिस ने इस दौरान जब यहांपर रेड मारी तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. इस दौरान पुलिस ने सीक्रेट रूम में छिपाकर रखी गई 5 महिलाओं को रेस्क्यू (Rescue) किया तो वही 12 और बार बालाओं को रेस्क्यू किया गया.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर Gems of Mira Bhayandar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:डांस बार में पकड़े गए आरोपियों की जमानत के लिए कोर्ट ने रखी अनोखी शर्त, कहा- अनाथ बच्चों को दो डोनेशन

सीक्रेट डांस बार पर पुलिस ने मारी रेड

View this post on Instagram A post shared by Gems of Mira Bhayandar (@gemsofmbmc)

बार के अंदर बनाएं गए सीक्रेट रूम

बार संचालक (Bar Operator) ने ऐसा दिमाग लगाया था की जब कोई भी आएं तो उसे ये केवल बार ही दिखाई दे. पुलिस को एक गुप्त सुचना (Secret Information) मिली थी. जिसके आधार पर ये रेड मारी गई. जिस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है, उसी तरह से यहांपर बार बालाओं को छिपाने के लिए रूम बनाएं गए थे. बताया जा रहा है की किचन में जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड था, उसमें एक थ्री फिफ्थ का एक चार्जर है, उसे कनेक्ट करने के बाद दरवाजा खुलता था. इस मामले में पुलिस ने बार मालिक, मैनेजर और वेटर समेत 21 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है.

पुलिस का बयान

पुलिस (Police) के सीनियर अधिकारी ने बताया की इसमें जांच चल रही है और भी लोग इसमें शामिल होंगे, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. इस बार के रहस्य को जानकर और देखकर पुलिस भी हैरान हो गई है.