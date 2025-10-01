Mira Road News: मुंबई से सटे मीरा रोड की सोसायटी में गरबा के दौरान अंडे-टमाटर फेंकने की शर्मनाक हरकत, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज; VIDEO

Mira Road News: मुंबई से सटे मीरा रोड ईस्ट के काशीगांव स्थित प्रसिद्ध जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी सोसायटी में रविवार रात गरबा कार्यक्रम के दौरान अंडे और टमाटर फेंकने की शर्मनाक घटना सामने आई है. यह घटना रात करीब 10:30 बजे हुई, जिसने वहां मौजूद लोगों में आक्रोश फैला दिया. घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं.
आरोपी की पहचान मोहसिन खान के रूप में
NDTV मराठी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हरकत को अंजाम देने वाले आरोपी का नाम मोहसिन खान है, जो पास की एस्टेला बिल्डिंग में रहता है/ सोसायटी के निवासियों ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान आरोपी अपने मोबाइल फोन से गरबा की आवाज़ (डेसिबल स्तर) माप रहा था. उसने वीडियो रिकॉर्ड किए और पुलिस को कई बार कॉल कर कार्यक्रम बंद कराने की मांग की. यह भी पढ़े: Traditional Garba: बिना DJ और लाइट्स के गुजरात में महिलाओं ने किया पारंपरिक गरबा, देखें वायरल वीडियो
गरबा के दौरान अंडे-टमाटर फेंकने की शर्मनाक हरकत
16वीं मंजिल से फेंके अंडे-टमाटर!
सोसायटी के लोगों के अनुसार लगभग 10:50 बजे कुछ लोगों ने देखा कि आरोपी ने अपनी बिल्डिंग की 16वीं मंजिल से अंडे और टमाटर फेंके. मौके पर मौजूद दो महिला पुलिसकर्मियों के पास टूटा हुआ अंडा पाया गया, जिससे पुष्टि हुई कि चीजें ऊपर से फेंकी गई थीं.
मामले में केस दर्ज
घटना के बाद सोसायटी के गुस्साए नागरिक बड़ी संख्या में काशीगांव पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 300 (BNS) के तहत केस दर्ज कर लिया.
पुलिस का बयान
काशीगांव पुलिस का कहना है कि मामला जांच के अधीन है, और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं सोसायटी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि आगे कोई अवांछित घटना न हो और नवरात्रि उत्सव शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके. हालांकि आज नवरात्रि का अंतिम दिन हैं