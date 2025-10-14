Ajay Kumar Mandal Resigns: बिहार चुनाव से पहले JDU को बड़ा झटका, भागलपुर से सांसद अजय मंडल ने दिया इस्तीफा; लगाए ये गंभीर आरोप

Ajay Kumar Mandal

Ajay Kumar Mandal Resigns: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल (यूनाइटेड) को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. भागलपुर से लोकसभा सांसद अजय कुमार मंडल ने अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण में उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया गया.

अजय मंडल ने अपने इस्तीफे की जानकारी एक पत्र के माध्यम से दी है, जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर वायरल हो रहा है. मंडल ने अपने पत्र में लिखा,

“आदरणीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी, सांसद पद से त्यागपत्र देने हेतु अनुमति प्रदान कीजिए. स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट वितरण में मेरी किसी भी प्रकार की सलाह नहीं ली गई है. इसलिए मेरा सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता. यह भी पढ़े: Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा (रामविलास) की बैठक में सीटों और आगे की रणनीतियों पर चर्चा

अजय मंडल ने MP पद से दिया इस्तीफा

क्या होगा इस्तीफे का असर?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मंडल के इस कदम से जेडीयू को भागलपुर और आसपास के इलाकों में राजनीतिक नुकसान हो सकता है. साथ ही, पार्टी की चुनावी रणनीति और सीटिंग समीकरणों पर भी असर पड़ सकता है

पार्टी की प्रतिक्रिया का इंतजार

अब तक जेडीयू की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. यह देखना अहम होगा कि पार्टी अजय मंडल का इस्तीफा स्वीकार करती है या उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी.