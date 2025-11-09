Delhi Air Pollution: दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब, लोगों का सांस लेना हुआ दूभर; कई इलाकों में AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Delhi Air Pollution: देश की राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है, शहर के विभिन्न इलाकों में धुंध की परत छाई हुई है और हवा में घुला ज़हरीला धुआं लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बनता जा रहा है.

आनंद विहार इलाके में AQI 412 पर पहुंचा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार इलाके का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 412 दर्ज किया गया है, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. इलाके के आसपास घनी धुंध देखी जा रही है. यह भी पढ़े: Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा फिर ‘बेहद खराब’, आने वाले दिनों में भी नहीं मिलेगी राहत

दिल्ली में हवा की गुणवता हुई ख़राब

लोधी रोड इलाके में AQI 377 पर पहुंचा

लोधी रोड: यहां का AQI 377 दर्ज किया गया है, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है. क्षेत्र में दृश्यता पर भी असर पड़ा है और सुबह-शाम लोगों को धुंध का सामना करना पड़ रहा है.

AIIMS क्षेत्र: एम्स (AIIMS) इलाके में वायु गुणवत्ता बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। यहां AQI 421 दर्ज किया गया है, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में है.

अक्षरधाम इलाके में हवा की गुणवत्ता भी ख़राब हुई

अक्षरधाम: इस इलाके में भी प्रदूषण का स्तर बहुत ऊँचा है। CPCB के अनुसार, यहां AQI 412 है, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में शामिल है। इलाके में मोटी धुंध की परत और धुआं साफ़ दिखाई दे रहा है.

यातातायत पर भी असर

दिल्ली-एनसीआर के अधिकांश हिस्सों में वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में बनी हुई है. सुबह और रात के समय दृश्यता घटने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है.