मुंबई पुलिस की AI तकनीक आई बड़ी काम, लालबागचा राजा उत्सव के दौरान जेबकतरे-चेन स्नैचिंग करने वाले करीब 100 अपराधियों को दबोचा

(Photo Credits Twitter)

मुंबई में शनिवार, 6 सितंबर को गणेश भक्तों ने पूरे श्रद्धा और धूमधाम के साथ लालबागचा राजा (Lalbaugcha Raja) का विसर्जन किया. जहां एक ओर लाखों लोग इस सबसे प्रसिद्ध गणपति के दर्शन और विदाई में जुटे रहे, वहीं भारी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ अपराधियों ने चैन स्नैचिंग और मोबाइल चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की.

100 जेबकतरों और चैन स्नैचर दबोचे गए

हालांकि, इस बार मुंबई पुलिस AI तकनीक और अत्याधुनिक CCTV कैमरों से लैस थी. 10,000 से अधिक अपराधियों के डेटाबेस के साथ काम कर रही इस AI-संचालित निगरानी प्रणाली ने करीब 100 जेबकतरों और चैन स्नैचरों को मौके पर ही पकड़ने में सफलता हासिल की.

AI ने कैसे दी पुलिस को मदद?

मुंबई पुलिस के मुताबिक, AI तकनीक से लैस यह सिस्टम CCTV फुटेज का गहराई से विश्लेषण करता है और संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पहचान लेता है। इसमें चेहरा पहचानने (Facial Recognition) और व्यवहार विश्लेषण (Behavioral Analysis) जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं, जो भीड़ में छिपे अपराधियों को पहचानने में बेहद कारगर साबित हुईं.

चोरी के 20 मामले काला चौकी पुलिस स्टेशन में दर्ज

वहीं, मुंबई के कालाचौकी पुलिस स्टेशन में दर्शन और विसर्जन के दौरान चेन स्नैचिंग और मोबाइल चोरी के करीब 20 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. चोरी के शिकार श्रद्धालुओं की मांग है कि यदि पुलिस उनके कीमती सामानों को बरामद नहीं कर पाती, तो मंडल को इसके लिए मुआवज़ा देना चाहिए.

भविष्य में भी इस्तेमाल की तैयारी

मुंबई पुलिस अब इस तकनीक को अन्य प्रमुख आयोजनों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भी लागू करने की योजना बना रही है, ताकि अपराधियों पर सख्त निगरानी रखी जा सके और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.