'COSTA App Saving' Scam: मुंबई में'कोस्टा सेविंग्स ऐप' घोटाले से सावधान, पुलिस ने जारी की चेतावनी, निवेश से पहले करें जांच
मुंबई, 5 नवंबर : मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की आर्थिक अपराध शाखा ने निवेशकों को एक बड़े ऑनलाइन घोटाले से आगाह किया है. 'कोस्टा सेविंग्स'(COSTA App Saving) नामक ऐप के खिलाफ कई शिकायतें मिल चुकी हैं, जहां असामान्य रूप से ऊंचे रिटर्न के झूठे वादों से लोगों को ठगा जा रहा है. यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, लेकिन यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई), सेबी या किसी अन्य नियामक संस्था से मान्यता प्राप्त नहीं है. पुलिस का कहना है कि यह एक धोखाधड़ी का प्लेटफॉर्म है, जो लोगों के पैसे हड़पने के लिए बनाया गया लगता है.

आर्थिक अपराध शाखा को पिछले कुछ दिनों में दर्जनों शिकायतें मिली हैं. शिकायतकर्ताओं ने बताया कि ऐप के विज्ञापनों में 20-30 प्रतिशत तक मासिक रिटर्न का लालच दिया जाता है, जो किसी भी वैध निवेश से असंभव है. जानकारी के मुताबिक, ऐप के सर्वर विदेशी हैं, जिससे ट्रांजेक्शन ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है. पुलिस का अनुमान है कि सैकड़ों लोग इस जाल में फंस चुके हैं और नुकसान करोड़ों में पहुंच सकता है. यह घोटाला उन लोगों को निशाना बना रहा है जो आसान कमाई के चक्कर में आते हैं, खासकर युवा और मध्यम वर्ग के लोग. यह भी पढ़ें : Bilaspur Train Accident: पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में 8 लोगों की मौत, हेल्पलाइन नंबर जारी

मुंबई पुलिस की ओर से इस संबंध में जारी चेतावनी में कहा गया कि नागरिक किसी भी अनधिकृत या संदिग्ध ऐप में निवेश न करें. निवेश से पहले हमेशा आरबीआई, सेबी या संबंधित नियामक निकायों की वेबसाइट पर प्लेटफॉर्म की वैधता की पुष्टि करें. पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अगर आपने पहले ही 'कोस्टा सेविंग्स ऐप' में निवेश कर लिया है, तो तुरंत आर्थिक अपराध शाखा मुंबई से संपर्क करें. शिकायत दर्ज करने के लिए ईमेल पर पूरी जानकारी भेजें, जैसे ट्रांजेक्शन डिटेल्स, ऐप से संबंधित स्क्रीनशॉट और संपर्क नंबर. पुलिस ने कहा कि जल्द शिकायत करने से पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है. आर्थिक अपराध की टीम ऐप के पीछे के नेटवर्क की जांच कर रही है और संदिग्ध खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया में है.