Asansol Railway Station Stampede: नई दिल्ली के बाद अब आसनसोल में भगदड़! महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन पकड़ने की होड़, हालात काबू करने में जुटा रेलवे प्रशासन (Watch Video)

Asansol Railway Station Stampede: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद अब वही नज़ारा पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला. रविवार शाम जब मुंबई मेल ट्रेन प्रयागराज के लिए पहुंची, तो यात्रियों में अफरातफरी मच गई. कुंभ मेले में जाने के लिए भारी संख्या में यात्री स्टेशन पर उमड़ पड़े, जिससे हालात बेकाबू हो गए. रेलवे पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

महज 24 घंटे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोग कुचले गए थे, लेकिन इसके बावजूद रेलवे प्रशासन कोई ठोस सबक नहीं ले पाया.

Asansol, West Bengal: Following the recent incident at Delhi Railway Station, Asansol Rail Division DRM Chetanand Singh, along with other railway officials, inspected various aspects of Asansol Railway Station pic.twitter.com/WpFUUTfx0H

— IANS (@ians_india) February 16, 2025