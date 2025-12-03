VIDEO: उज्जैन के नागदा रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग से की मारपीट, जीआरपी कांस्टेबल की करतूत हुई कैद, वीडियो सामने आने के बाद हुआ सस्पेंड

GRP constable beats up a disabled person (Credit-@Anurag_Dwary)

Ujjain News: कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती है. जिसको देखने के बाद लगता है कि लोगों में से इंसानियत खत्म होती जा रही है. ऐसा ही एक वीडियो उज्जैन के नागदा रेलवे स्टेशन से सामने आया है. प्लेटफॉर्म पर सो रहे एक दिव्यांग युवक (Disabled Man) के साथ जीआरपी के एक प्रधान आरक्षक (Head Constable) ने बदसलूकी करते हुए उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. इस दौरान इस दिव्यांग युवक के पैर पकड़कर इस कांस्टेबल ने खींचे और उसे लातों से मारा. इसके बाद दिव्यांग उठा और वहां से रोता हुआ चले गया.

किसी ने इस मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @Anurag_Dwary नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Chhatrapati Sambhajinagar: मतिमंद स्कूल में पढ़नेवाले बच्चे के साथ बेहरमी! हाथ बांधकर कर्मचारी ने पीटा, छत्रपति संभाजीनगर का VIDEO आया सामने

दिव्यांग के साथ मारपीट

आज आयोजनों के देश में दिव्यांग दिवस मनाया जाएगा .... वाकई नागदा रेलवे स्टेशन की तस्वीर है जहां पुलिस कॉन्स्टेबल बेरहमी से प्लेटफॉर्म पर सोए एक दिव्यांग को पीटता नज़र आ रहा है ... कॉन्स्टेबल निलंबित हो चुका है pic.twitter.com/El4NqBYoBd — Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) December 3, 2025

यात्री ने किया रिकॉर्ड वीडियो

जानकारी के मुताबिक़ घटना मंगलवार सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है. उस समय एक यात्री एसी कोच (AC Coach) में बैठा था, जिसने पूरी मारपीट को अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में नजर आता है कि आरोपी आरक्षक मानसिंह (Constable Man Singh) बार-बार युवक को थप्पड़ (Slaps) और लात (Kicks) मार रहा है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

जैसे ही यह फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों में आक्रोश फैल गया. वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हुआ और पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ने लगा.वीडियो की गंभीरता को देखते हुए जीआरपी एसपी ने आरोपी प्रधान आरक्षक को तत्काल निलंबित (Suspended Immediately) कर दिया. आधिकारिक आदेश में कहा गया कि उसके इस व्यवहार से पुलिस विभाग की इमेज (Image) खराब हुई है और ड्यूटी के दौरान लापरवाही (Negligence) पाई गई है.