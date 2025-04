'Mardaani 3', First Look and Release Date: रानी मुखर्जी की फिर होगी दबंग पुलिस ऑफिसर के रूप में वापसी, 'मर्दानी 3' के फर्स्ट लुक और रिलीज डेट की घोषणा (View Pic)

Mardaani 3 (Photo Credits: Instagram)

'Mardaani 3', First Look and Release Date: बॉलीवुड की दमदार अदाकारा रानी मुखर्जी एक बार फिर अपनी चर्चित फ्रेंचाइज़ी 'मर्दानी' के तीसरे भाग में ज़बरदस्त एक्शन के साथ लौटने वाली हैं. यशराज फिल्म्स (YRF) ने आधिकारिक रूप से 'मर्दानी 3' का फर्स्ट लुक और रिलीज डेट की घोषणा कर दी है. इस बार भी रानी, अपने फेमस किरदार 'शिवानी शिवाजी रॉय' के रूप में नजर आएंगी, जो एक निडर और तेज़तर्रार पुलिस ऑफिसर हैं.

'मर्दानी 3' को डायरेक्ट कर रहे हैं अभिराज मीनावाला और इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा. यह फिल्म 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, जो कि होली (4 मार्च 2026) से कुछ ही दिन पहले है. फिल्म की रिलीज़ डेट को इस त्योहारी माहौल में तय कर मेकर्स ने फिल्म के ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की उम्मीद जताई है. फिल्म के फर्स्ट लुक में रानी मुखर्जी एक बार फिर पावरफुल अंदाज़ में नजर आ रही हैं, जिससे फैंस के बीच उत्साह और बढ़ गया है. 'मर्दानी' फ्रेंचाइज़ी की पहली दो फिल्मों को दर्शकों और समीक्षकों का भरपूर प्यार मिला था और अब तीसरे पार्ट को लेकर भी काफी एक्साइटमेंट है.

'मर्दानी 3' का फर्स्ट लुक और रिलीज डेट:

रानी मुखर्जी की यह वापसी एक बार फिर साबित करती है कि जब महिला केंद्रित एक्शन और थ्रिल की बात आती है, तो 'मर्दानी' का कोई मुकाबला नहीं.