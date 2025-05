Poonam Pandey ने शेयर की बोल्ड तस्वीरें, ओवरसाइज्ड स्वेटर और लॉन्ग बूट्स में दिखा स्टाइलिश अंदाज़ (View Pics)

Poonam Pandey (Photo Credits: Instagram)

Poonam Pandey Bold Look: पूनम पांडे एक बार फिर अपने ग्लैमरस लुक को लेकर सोशल मीडिया पर छा गई हैं. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें वह डीप नेक ओवरसाइज्ड स्वेटर, ब्लैक अंडरगारमेंट्स और लॉन्ग बूट्स में नजर आ रही हैं. तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा – “This is my ‘I didn’t know the camera was on face’ 😳😜😋”. पूनम की यह तस्वीर वायरल हो चुकी है और फैंस उनकी बोल्डनेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उन्हें "क्यूट" कह रहा है तो कोई "Wow" और "Lovely" जैसे कॉमेंट्स कर रहा है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट होने के कुछ घंटों में ही इस फोटो पर हजारों लाइक्स और सैकड़ों कॉमेंट्स आ चुके हैं.

पूनम पांडे हमेशा से ही अपने बोल्ड अंदाज़ और बिंदास स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रही हैं. इस बार भी उन्होंने अपनी स्टाइलिश अदाओं से फैन्स को इंप्रेस कर दिया है. स्वैग से भरे इस लुक में उन्होंने बालों को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, जिससे फोटो को एक ड्रामैटिक टच मिला है.

पूनम पांडे का बोल्ड अवतार:

सोशल मीडिया पर पूनम का यह अंदाज़ एक बार फिर चर्चा में है और यह साफ है कि वह अपने फैंस को कभी निराश नहीं करतीं. चाहे लुक हो या कॉन्फिडेंस, पूनम पांडे हमेशा बिंदास अंदाज़ में सामने आती हैं और हर बार सुर्खियां बटोर लेती हैं.