बिकिनी पहन पूल किनारे पहुंचीं Poonam Pandey, बोल्ड तस्वीरों से उड़ाए फैंस के होश (View Pics)

Poonam Pandey Bold Look: मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे एक बार फिर अपने बोल्ड अंदाज़ से सोशल मीडिया पर छा गई हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ बेहद हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह पूल किनारे बिकिनी पहने हुए पोज देती नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों के साथ पूनम ने कैप्शन में लिखा, "They brought the bark... I brought the bikini... perfect combo 😎", जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह कितनी कॉन्फिडेंट और बेबाक हैं. पूनम ने ब्लैक एंड व्हाइट बिकिनी में कैमरे के सामने जिस अंदाज़ में पोज दिया है, उसने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं. खुले बाल, ग्लोइंग स्किन और उनका एटीट्यूड इस लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहा है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते ही फैंस ने कॉमेंट सेक्शन में फायर और हार्ट इमोजी की बाढ़ ला दी है. किसी ने लिखा "OMG 🔥" तो किसी ने उन्हें "Forever Queen" बताया.

पूनम पांडे का ये बोल्ड लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और अब तक हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. यह पहली बार नहीं है जब पूनम ने अपनी तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाया हो. वह अपने बेबाक अंदाज़ और बोल्ड पर्सनालिटी के लिए जानी जाती हैं.

पूनम पांडे का ग्लैमरस स्टाइल:

पूनम की यह ताज़ा तस्वीरें यह साबित करती हैं कि वह स्टाइल और बोल्डनेस के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं. चाहे कोई इवेंट हो या वेकेशन, पूनम हर मौके पर अपने लुक से सुर्खियां बटोरना जानती हैं. फैंस अब बेसब्री से उनके अगले पोस्ट का इंतजार कर रहे हैं.