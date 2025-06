Hera Pheri 3 Update: 'हेरा फेरी 3' में फिर हुई बाबू भैया की वापसी, खुद परेश रावल ने की पुष्टि

Hera Pheri (Photo Credits: X)

Hera Pheri 3 Update: हेरा फेरी 3 अपडेट: परेश रावल ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है. अभिनेता ने 'द हिमांशु मेहता शो' के लेटेस्ट एपिसोड में कंफर्म किया कि वह 'हेरा फेरी 3' में फिर से बाबू भैया के किरदार में नजर आएंगे और अक्षय कुमार समेत पूरी टीम के साथ हुए सारे विवाद अब खत्म हो चुके हैं. परेश रावल ने कहा, “तो मेरा यही है कि भाईया सब आये साथ में, सब मेहनत करें, बस और कुछ नहीं. Resolved. हुआ कुछ नहीं है! It is all resolved.” उन्होंने आगे यह भी जोड़ा कि जब कोई चीज़ ऑडियंस को इतनी ज्यादा पसंद आती है, तो कलाकारों पर एक खास जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इसे हल्के में न लें और पूरी मेहनत से काम करें.

इस बयान के बाद फैंस में जबरदस्त उत्साह है क्योंकि अब ओरिजिनल तिकड़ी – अक्षय कुमार (राजू), सुनील शेट्टी (श्याम) और परेश रावल (बाबू भैया) एक बार फिर साथ दिखने वाली है. बता दें, लंबे समय से हेरा फेरी 3 को लेकर कई विवाद सामने आ रहे थे, खासकर कास्ट और स्क्रिप्ट को लेकर, लेकिन अब सब सुलझ चुका है.

'हेरा फेरी 3' में फिर लौटे परेश रावल:

फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद है और दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यह सुपरहिट कॉमेडी फ्रेंचाइज़ी फिर से क्या कमाल दिखाएगी. हेरा फेरी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए फिल्ममेकर्स भी इस बार कुछ नया और दमदार पेश करने की तैयारी में हैं.