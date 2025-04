बोल्ड अवतार में पूल किनारे दिखीं भोजपुरी स्टार Monalisa, तस्वीरें देख फैंस हुए दीवाने (View Pics)

Monalisa (Photo Credits: Instagram)

Monalisa Ka Photo: भोजपुरी इंडस्ट्री की ग्लैमरस और चर्चित एक्ट्रेस मोनालिसा एक बार फिर अपने हॉट लुक को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह पूल किनारे स्टाइलिश बिकिनी आउटफिट में नजर आ रही हैं. सिर पर हैट और चेहरे पर कॉन्फिडेंस, इस अंदाज में मोनालिसा ने अपने फैंस का दिल जीत लिया है. 'Life Is Cool By The Pool' कैप्शन के साथ शेयर की गई इन तस्वीरों में मोनालिसा का अंदाज और आत्मविश्वास काबिल-ए-तारीफ है. फोटो में उन्होंने @angel_crochetswimwear का आउटफिट पहना है. उनकी इस तस्वीर पर लाखों लाइक्स आ चुके हैं और कमेंट सेक्शन में फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं. Monalisa Vacation Photos: भोजपुरी स्टार मोनालिसा का थाईलैंड में दिखा ग्लैमरस अवतार, पूल साइड से शेयर की अपनी खूबसूरत फोटोज

एक्ट्रेस नायरा बनर्जी ने भी कमेंट करते हुए लिखा – “Omg 🔥🔥” वहीं कई फैंस ने उन्हें 'गॉर्जियस', 'हॉट', 'क्वीन' जैसे शब्दों से नवाजा. मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ी झलकियां फैंस के साथ साझा करती हैं. उनका यह पूलसाइड लुक भी लोगों को खूब भा रहा है और यह तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

मोनालिसा का बोल्ड अवतार:

भोजपुरी फिल्मों से लेकर टीवी रियलिटी शोज़ तक, मोनालिसा की फैन फॉलोइंग दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. उनके हर लुक और पोस्ट को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है.