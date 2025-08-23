Viral Video: खिलौने की तरह सांप के साथ खेलता दिखा छोटा सा बच्चा, मासूम की दिलेरी देख छूटे लोगों के पसीने

सांप के साथ खेलता बच्चा (Photo Credits: X)

Viral Video: एक तरफ जहां सांप का नाम सुनते ही अच्छे-अच्छों के पसीने छूटने लगते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग सांपों के साथ बेखौफ होकर खिलवाड़ करते नजर आते हैं. आमतौर पर सांपों के साथ पंगा वही लेते हैं, जो उन्हें अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं, लेकिन क्या कोई छोटा बच्चा खतरनाक सांप के साथ खिलौने की तरह खेल सकता है. जी हां, सोशल मीडिया (Social Media) पर एक ऐसा ही हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा खतरनाक सांप के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहा है, जैसे कि वो कोई खिलौना हो. वो बिना किसी खौफ के सांप को नंगे हाथों से दबोचता हुआ नजर आ रहा है. बच्चे की इस दिलेरी को देखकर लोगों के पसीने छूट रहे हैं.

इस वीडियो को एक्स पर @cop_manjumeena नामक अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसके साथ कैप्शन में लिखा है- छोटू का यमराज के साथ उठना बैठना लगता है, लेकिन यह साहस जानलेवा भी साबित हो सकता है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 193.7k व्यूज मिल चुके हैं और लोग इस पर जमकर कमेंट्स भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है- रैट स्नेक मालूम पड़ता है, यह सांप विषैला नहीं होता, फिर भी माता-पिता को बच्चे पर ध्यान देना चाहिए. वहीं दूसरे ने लिखा है- बहुत ही बहादुर बच्चा है, जबकि सांप को देखते ही कइयों की चीख निकल पड़ती है.

खिलौने की तरह सांप के साथ खेलता दिखा छोटा सा बच्चा

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा पहले तो सांप पकड़ने वाले टूल से उसका सिर दबाता है, फिर एक झटके में सांप के मुंह को दबोचकर उसे उठा लेता है. सांप को उठाने के बाद बच्चा उसकी तरफ ऐसे लपकता है, जैसे कि वो कोई खिलौना हो. वहीं सांप उसके हाथ में छटपटाते हुए नजर आता है, लेकिन वो खुद को उससे छुड़ा नहीं पाता है, क्योंकि बच्चे ने सांप के मुंह को दबा रखा है. इस नजारे को देखकर अधिकांश लोगों का यही कहना है कि इतनी सी उम्र में इस तरह का जोखिम उठाना जानलेवा हो सकता है, जबकि कई लोग लापरवाही के लिए उसके माता-पिता को खरी-खोटी सुना रहे हैं.