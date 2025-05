Ginny Weds Sunny 2: 'गिन्नी वेड्स सनी 2' की शूटिंग हुई शुरू, अविनाश तिवारी और मेधा शंकर लीड रोल में आएंगे नजर (View Pics)

Ginny Weds Sunny 2, Medha Shankr (Photo Credits: Instagram)

Ginny Weds Sunny 2: 'गिन्नी वेड्स सनी' के फैन्स के लिए खुशखबरी है. 2020 में आई इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का सीक्वल अब ऑफिशियली फ्लोर पर जा चुका है. फिल्म में इस बार अविनाश तिवारी और मेधा शंकर लीड रोल में नजर आएंगे. मेधा शंकर ने सोशल मीडिया पर शूटिंग का पहला बीटीएस मोमेंट शेयर करते हुए लिखा – “Life lately on the sets of Ginny Weds Sunny 2 ❤️”. तस्वीर में दोनों स्टार्स बेहद फ्रेश और खुशमिजाज अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, हाथों में क्लैपबोर्ड लिए, जो इस नए चैप्टर की शुरुआत का संकेत है. क्लैपबोर्ड के मुताबिक फिल्म का निर्देशन प्रशांत सिंह कर रहे हैं और यह विनोद बच्चन के बैनर तले बन रही है.

2020 में रिलीज हुई 'गिन्नी वेड्स सनी' में यामी गौतम और अविनाश तिवारी की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. Netflix पर रिलीज होने के बाद फिल्म ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छी पकड़ बनाई थी. अब इसके सीक्वल में नई केमिस्ट्री और नई कहानी दर्शकों को देखने को मिलेगी.

'गिन्नी वेड्स सनी 2' की शूटिंग हुई शुरू:

फिल्म की शूटिंग फिलहाल हिल स्टेशनों के मनोरम लोकेशंस पर चल रही है. निर्माताओं ने अभी तक रिलीज डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन यह फिल्म 2025 में बड़े पर्दे पर रिलीज होने की उम्मीद है.'गिन्नी वेड्स सनी 2' एक बार फिर दर्शकों को प्यार, कन्फ्यूजन और कॉमेडी का फुल डोज देने के लिए तैयार है. अब देखना यह होगा कि क्या यह सीक्वल भी पहली फिल्म की तरह ही दिल जीत पाएगा या उससे भी आगे निकल जाएगा.