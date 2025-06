Aap Jaisa Koi: आर माधवन और फातिमा सना शेख की रोमांटिक कॉमेडी 'आप जैसा कोई' का फर्स्ट लुक पोस्टर आया सामने, 11 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर होगा प्रीमियर (View Poster)

Netflix (Photo Credits: Instagram)

Aap Jaisa Koi: नेटफ्लिक्स ने अपनी अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'आप जैसा कोई' की घोषणा कर दी है, जिसमें आर. माधवन और फातिमा सना शेख मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. यह फिल्म 11 जुलाई को केवल नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी. फिल्म का निर्देशन विवेक सोनी ने किया है, जबकि इसका निर्माण धर्माटिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले हुआ है. प्रोड्यूसर की टीम में करण जौहर, आदार पूनावाला, अपूर्व मेहता और सोमेन मिश्रा शामिल हैं.

पोस्टर में माधवन और फातिमा एक बेंच पर बैठे नजर आ रहे हैं, एक-दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, जो इस फिल्म की हल्की-फुल्की और दिल को छू लेने वाली रोमांटिक थीम का संकेत देता है. नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “This romcom has been waiting for Aap Jaisa Koi. Watch Madhavan and Fatima find love in Aap Jaisa Koi, out 11 July, only on Netflix.”

'आप जैसा कोई' का फर्स्ट लुक पोस्टर:

इस फिल्म से दर्शकों को एक ताजगी भरी लव स्टोरी की उम्मीद है, और माधवन-फातिमा की नई जोड़ी रोमांचक लग रही है. रोमांस और कॉमेडी के इस मेल को क्या दर्शक पसंद करेंगे, इसका पता 11 जुलाई को चलेगा.