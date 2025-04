Alia Bhatt Marks 3 Years of Love with Ranbir Kapoor: तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर आलिया भट्ट का रणबीर कपूर को प्यार भरा तोहफा, शेयर की रोमांटिक फोटो (View Pic)

Alia Bhatt (Photo Credits: Instagram)

Alia Bhatt Marks 3 Years of Love with Ranbir Kapoor: बॉलीवुड की सबसे चहेती जोड़ियों में से एक आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी को तीन साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर आलिया ने सोशल मीडिया पर अपने पति रणबीर कपूर के साथ एक बेहद खूबसूरत और इमोशनल तस्वीर शेयर की है. आलिया ने इस पोस्ट के साथ लिखा, “Home, always. #Happy3”, और यह कैप्शन उनके रिश्ते की गहराई को बखूबी बयां करता है. इस तस्वीर में आलिया और रणबीर एक समंदर किनारे रिलैक्स करते नजर आ रहे हैं. आलिया रणबीर से लिपटी हुई हैं और रणबीर सीधे कैमरे की ओर देख रहे हैं. फैंस और सेलेब्स ने इस पोस्ट पर ढेरों प्यार बरसाया है. रिया कपूर ने कमेंट किया, “Happy Anniversary”, तो वहीं करीना कपूर ने लिखा, “The Best Peeps ”.

रणबीर की मां नीतू कपूर ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कपल की मेहंदी सेरेमनी की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “Happy anniv, my cutenesses. Wishing you both love and happiness always.” आलिया की मां सोनी राजदान ने भी दोनों की शादी की तस्वीर शेयर कर लिखा, “Happy anniversary, you two sweethearts. May your love grow ever deeper.”

आलिया ने तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर शेयर की रोमांटिक तस्वीर:

आपको बता दें कि आलिया और रणबीर की शादी 14 अप्रैल 2022 को मुंबई स्थित उनके घर पर एक निजी समारोह में हुई थी. दोनों ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था कि उन्होंने उसी बालकनी में शादी की है, जहां उन्होंने अपने रिश्ते के पिछले 5 साल बिताए. उसी साल नवंबर में आलिया और रणबीर माता-पिता बने और उनकी बेटी राहा कपूर का जन्म हुआ. यह कपल अब भी फैंस के लिए कपल गोल्स सेट करता रहता है.