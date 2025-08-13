Is it 79 Independence Day 2025? 79वां या 78वां? जानें 15 अगस्त 2025 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा भारत?

2025 में भारत मनाएगा 79वां स्वतंत्रता दिवस (Photo : X)

15 August 2025, 79th Independence Day of India: यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि 2025 में भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस होगा. सीधा जवाब है – 79वां स्वतंत्रता दिवस. भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी. यह आज़ादी का पहला दिन यानी पहला स्वतंत्रता दिवस था. इसके बाद हर साल 15 अगस्त को हम एक और साल की आज़ादी पूरी होने पर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं.

भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूरी सूची (1947-2025)

1947 → पहला स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1948 → दूसरा स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1949 → तीसरा स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1950 → चौथा स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1951 → 5वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1952 → 6वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1953 → 7वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1954 → 8वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1955 → 9वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1956 → 10वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1957 → 11वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1958 → 12वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1959 → 13वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1960 → 14वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1961 → 15वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1962 → 16वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1963 → 17वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1964 → 18वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1965 → 19वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1966 → 20वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1967 → 21वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1968 → 22वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1969 → 23वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1970 → 24वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1971 → 25वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1972 → 26वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1973 → 27वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1974 → 28वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1975 → 29वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1976 → 30वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1977 → 31वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1978 → 32वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1979 → 33वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1980 → 34वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1981 → 35वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1982 → 36वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1983 → 37वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1984 → 38वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1985 → 39वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1986 → 40वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1987 → 41वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1988 → 42वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1989 → 43वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1990 → 44वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1991 → 45वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1992 → 46वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1993 → 47वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1994 → 48वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1995 → 49वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1996 → 50वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1997 → 51वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1998 → 52वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 1999 → 53वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2000 → 54वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2001 → 55वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2002 → 56वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2003 → 57वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2004 → 58वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2005 → 59वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2006 → 60वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2007 → 61वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2008 → 62वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2009 → 63वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2010 → 64वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2011 → 65वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2012 → 66वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2013 → 67वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2014 → 68वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2015 → 69वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2016 → 70वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2017 → 71वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2018 → 72वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2019 → 73वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2020 → 74वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2021 → 75वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2022 → 76वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2023 → 77वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2024 → 78वां स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस 2025 → 79वां स्वतंत्रता दिवस

इस बार यानी 15 अगस्त 2025 को भारत अपनी आज़ादी के 78 साल पूरे कर लेगा और 79वीं बार स्वतंत्रता दिवस मनाएगा.

हर साल इस दिन देशभर में तिरंगा फहराया जाता है, परेड होती है, देशभक्ति के गाने गूंजते हैं और आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीरों को याद किया जाता है. 2025 में भी पूरे देश में जोश और गर्व के साथ यह खास दिन मनाया जाएगा.

स्वतंत्रता दिवस: सिर्फ एक छुट्टी नहीं, गर्व का दिन

15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए सिर्फ एक सरकारी छुट्टी नहीं है, बल्कि यह गर्व, सम्मान और उन वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान तक दे दी.

कैसे मनाया जाता है यह खास दिन?

दिल्ली का मुख्य समारोह: देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं. इसके बाद वे पूरे देश को संबोधित करते हैं, जिसमें देश की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया जाता है.- पूरे देश में धूम: स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों और सोसायटियों में झंडा फहराया जाता है। बच्चे देशभक्ति के गीत गाते हैं, और कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं. देशभक्ति का माहौल: टीवी और रेडियो पर दिन भर देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम और फिल्में चलती हैं. लोग एक-दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं. कई जगहों पर, खासकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में, पतंग उड़ाकर भी आज़ादी का जश्न मनाया जाता है.

2025 का स्वतंत्रता दिवस क्यों है खास?

79वां स्वतंत्रता दिवस एक मौका होगा यह देखने का कि 78 सालों में हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया है.- टेक्नोलॉजी से लेकर अर्थव्यवस्था तक, भारत ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं और हमें मिलकर देश को और आगे ले जाना है.

स्वतंत्रता दिवस 2025: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न 1: यह कौन सा स्वतंत्रता दिवस है, 78वां या 79वां?

उत्तर: यह भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस है. देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, जिसे पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में गिना जाता है. इस हिसाब से 2025 में हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जबकि हमारी आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ (anniversary) है.

प्रश्न 2: 2025 में स्वतंत्रता दिवस कब और किस दिन है?

उत्तर: स्वतंत्रता दिवस हर साल की तरह 15 अगस्त को ही है. साल 2025 में, यह शुक्रवार के दिन पड़ रहा है.

प्रश्न 3: क्या 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश (National Holiday) होता है?

उत्तर: जी हां, 15 अगस्त पूरे भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश है. इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी और ज़्यादातर निजी दफ्तर बंद रहते हैं.

प्रश्न 4: स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है?

उत्तर: स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त): इस दिन भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी. इस दिन प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं.

गणतंत्र दिवस (26 जनवरी): इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना था. इस दिन राष्ट्रपति दिल्ली के कर्तव्य पथ (पहले राजपथ) पर भव्य परेड की सलामी लेते हैं.

प्रश्न 5: स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह कहां होता है?

उत्तर: मुख्य समारोह दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर होता है. यहाँ भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं.

प्रश्न 6: क्या मैं समारोह को लाइव देख सकता हूं?

उत्तर: हां, बिल्कुल. लाल किले पर होने वाले मुख्य समारोह का सीधा प्रसारण (Live Telecast) दूरदर्शन (Doordarshan) पर किया जाता है. इसके अलावा, आप इसे PIB India, PMO India और दूरदर्शन के आधिकारिक यूट्यूब चैनलों पर ऑनलाइन लाइव भी देख सकते हैं.