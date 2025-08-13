VIDEO: रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धांजलि! हापुड़ के अभिषेक गौतम ने शरीर पर गुदवाए 559 शहीद जवानों के नाम
हापुड़ के अभिषेक का कारनामा, 559 जवानों के नाम का टैटू बनवाया (Photo : X)

उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रहने वाले अभिषेक गौतम ने देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले 559 शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का एक अनोखा तरीका अपनाया है. अभिषेक ने इन सभी 559 वीरों के नाम अपने शरीर पर गुदवा (टैटू बनवा) लिए हैं.

सिर्फ नाम ही नहीं, और भी बहुत कुछ

अभिषेक के शरीर पर सिर्फ शहीद जवानों के नाम ही नहीं हैं. उन्होंने भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों और नायकों के चित्र भी गुदवाए हैं. इनमें शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई और छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीरें शामिल हैं. इसके अलावा, उन्होंने दिल्ली के मशहूर इंडिया गेट का टैटू भी अपने शरीर पर बनवाया है.

यह उनके दिल में देश और देश के नायकों के प्रति गहरे सम्मान को दिखाता है.

मिला 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में स्थान

अभिषेक गौतम के इस असाधारण जज़्बे और समर्पण को पहचान भी मिली है. उनके इस कारनामे के लिए उनका नाम 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में दर्ज किया गया है. यह रिकॉर्ड न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयास को सम्मान देता है, बल्कि उन सभी वीर सैनिकों के बलिदान को भी याद करता है जिनके नाम अभिषेक ने अपने शरीर पर अंकित कराए हैं.

अभिषेक गौतम की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपने देश के नायकों को कई तरीकों से याद कर सकते हैं और उन्हें सम्मान दे सकते हैं.