Dausa Road Accident: राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन की ट्रेलर से टक्कर, 7 बच्चों समेत 11 की मौत; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Dausa Road Accident Vidoe: राजस्थान के दौसा जिले में आज भोर में एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें खाटू श्याम मंदिर से दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन की ट्रेलर से टक्कर हो गई. इस हादसे में 7 बच्चों सहित कुल 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए. घायल श्रद्धालुओं को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया है. यह घटना पूरे प्रदेश में शोक की लहर फैल गई है. इसके साथ ही, मृत्यु की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

प्रशासनिक की प्रतिक्रिया

घटना के संबंध में दौसा के एसपी सागर राणा ने बताया कि "खाटू श्याम मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप वाहन एक पार्किंग में खड़े ट्रेलर से टकरा गई, और अब तक कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है" इसी मिश्रित बयान में कलेक्टर देवेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि दुर्घटना बापी क्षेत्र के पास हुई है और लगभग 9–10 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है. Visakhapatnam Bus Stand Accident: ब्रेक फेल होने पर बस चालक ने स्टैंड पर बैठे यात्रियों को कुचला, 1 महिला की मौत, विशाखापट्टनम का VIDEO आया सामने

दौसा में भीषण सड़क हादसा

मरने वालों में 7 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल

दौसा में हुए भीषण सड़क हादसे में मरने वालों में 7 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं. सभी मृतक उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रहने वाले थे, जो खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे. वहीं, हादसे की खबर मिलते ही जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है, उनके घरों में कोहराम मच गया है। परिजन रोते-बिलखते अस्पताल की ओर रवाना हो गए हैं.